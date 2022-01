Establecen Comisión Evaluadora de la Gesta patriótica del 9 de enero

Esta mañana en coferencia de prensa, se presentó a los miembros de la Comisión Evaluadora de la Gesta patriótica del 9 de enero de 1964.

En esta reunión en la que estuvo presente la ministra del Ministerio de Educación Maruja Gorday, se brindaron detalles sobre la Conmemoración de la Gesta Estudiantil del 9 de enero y el cumplimiento de la Ley 163 del 10 de 2020, que establece beneficios en reconocimiento a los héroes sobrevivientes y familiares.

Durante la actividad, se estableció que dicha comisión queda integrada por la ministra del Meduca Maruja, ministro de Salud o un representante, ministra de Desarrollo Social, representante de la Asociación Sentinelas del Canal, presidente de la Asociación del Instituto Nacional, José Carrasquilla, dirigente de la Asociaciones Estudiantiles del momento, Ricardo Hurtado, primer herido del 9 enero y egresado del Instituto Nacional, así como otras agrupaciones.

Gorday detalló que el día de hoy el mandatario Laurentino Cortizo Cohen estaría firmando la Ley 163 y entre esta tarde o mañana se publicaría en Gaceta oficial.

Durante la presentación de los miembros, se reveló que se ha creado una ventanilla única, para dar apoyo y beneficios únicos a los sobrevivientes, además, tendrán unas oficinas en las Terrazas de Albrook con atención de 8 a 4 de la tarde y las personas podrán contactarse mediante el correo [email protected]

La comisión determinará los beneficios que tendrán los héroes del 9 de enero. Antes de finalizar esta reunión se estableció que se reunirían en 15 días para evaluar más a detalle los planes a seguir.

"Hoy somos instrumentos para hacer docencia, con el ideal de enviar un mensaje a la juventud panameña de homenajear a los mártires, de honrar a la bandera y su patria. Los que nos queda a nosotros agradecer al Gobierno por aprobar esta ley, muchos no están aquí y se sentirían identificados. 58 años después que se reconozca a todos que ellos que murieron, no me queda más que darle las gracias. Solamente creo que con este impulso que estamos dando, vamos a lograr que la juventud conozca lo que sucedió en 1964", dijo uno de los sobrevientes.