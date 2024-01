Estadio Juan Demóstenes Arosemena: El más histórico y pintoresco

No hay estadio más histórico y pintoresco en Panamá que el veterano Juan Demóstenes Arosemena, desde su fundación en 1938 con motivo de los IV Juegos Centroamericanos y del Caribe y a través de los años. Ahora, el nuevo JDA recoge todas esas grandes historias. No se pueden quedar en el olvido.

Este estadio, en su mejor época, fue testigo de grandes momentos, como el atletismo de los Juegos de 1938, la presencia de tres equipos de Grandes Ligas, uno de Triple A, las series gran final del béisbol mayor, el título mundial de boxeo alcanzado por Ismael Laguna frente a Carlos Ortiz, los 25 torneos de béisbol profesional, tres Series del Caribe y los grandes duelos entre los equipos profesionales y los provinciales en los campeonatos criollos. También albergó torneos de fútbol nacional e internacional.

En aquellos tiempos, el público se bajaba en Calidonia y recorría el trayecto hasta el estadio. Había ventas de carne en palito, sao, empanadas, ceviche y otras presentaciones típicas. Eran otros tiempos.

En 1970, en ese estadio, escribí con UPI mi primera crónica internacional. Ya antes había estado haciendo notas de los torneos nacionales. Fue el comienzo de mi carrera, que ya va por los 50 años.

El nuevo estadio, construido en el mismo lugar, tiene un costo estimado de $18 millones y es de lo más moderno, con especificaciones de las Grandes Ligas. Su capacidad es de 8 mil personas y se respetó parte de la estructura original en muchas de las áreas.

El viejo JDA fue inaugurado oficialmente el 5 de enero de 1938 con motivo de los IV Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuyo costo fue entre 500 y 800 mil balboas. También se realizó en ese estadio la clausura y el torneo de atletismo, donde Panamá logró 8 medallas de oro, tres de ellas por Nola Thorne, dos por Arturo Barker, una por Jenny Blackett, Lilia Wilson y José Thompson en el maratón.

Blackett ganó los 100 metros planos y Thorne la misma prueba. Fueron los campeones de la velocidad de los juegos.

Luego, por la muerte en 1939 del Presidente Juan Demóstenes Arosemena, se le puso su nombre, ya que fue durante su administración que se construyó el estadio, al igual que la Piscina Olímpica, llamada luego Adán Gordón.

En 1970, por motivo de los XI Juegos Centroamericanos y del Caribe, y en 1973, por la celebración de los Juegos Bolivarianos, este estadio fue considerablemente mejorado. Su capacidad quedó en casi 18 mil personas bien sentadas, al ampliarse las gradas de sol y mejorar las de sombra. En otros años, el coliseo recibió mejoras en sus gradas de sombra y sol.

En el JDA, las provincias de Los Santos (1972) y Chiriquí (1978) ganaron sus primeros campeonatos en la categoría mayor. Veraguas (1984) también ganó su primer título en el JDA, lo mismo que Coclé en 1987. Fueron grandes series finales. Los Vaqueros de Panamá Oeste se coronaron en 1986 a nivel juvenil al vencer a Herrera por 3-1.

La pelota profesional entre 1945 y 1972 se desarrolló en el JDA. Varios grandes ligas jugaron en ese estadio memorable. El primer partido de la pelota profesional criolla se jugó el 3 de diciembre de 1945. El equipo Cervecería se impuso a CPR por 4-1.

El primer encuentro del Campeonato Nacional se realizó el 27 de agosto de 1944, ganando Colón a Coclé por 14-5.

Las primeras luces del estadio fueron inauguradas el 14 de septiembre de 1949 ante 14 mil aficionados. Chesterfield se impuso a Cervecería por 13 a 1.

En el JDA, Ismael Laguna venció al puertorriqueño Carlos Ortiz, conquistando el título mundial ligero. Esto fue el 10 de abril de 1965.

En los años 40, el inmortal Joe Lois hizo una exhibición en el JDA. Cuentan que Panamá Al Brown realizó dos combates en el mismo estadio.

En el JDA se realizaron tres Series del Caribe y muchos eventos internacionales de béisbol y fútbol. En ese estadio, el gran Héctor López bateó 3 jonrones en un juego y 13 en una temporada.

En la Serie del Caribe de 1960, además de los 3 jonrones de Héctor López, también el HR de "Borrego" Álvarez contra Humberto Robinson que nos dejó tendido frente a Cuba (6-4). En esa serie, Elías Osorio dio 2 jonrones.

En la Serie del Caribe de 1952 en Panamá, Thomas Fine lanzó por Cuba juego sin hit y carreras vs Venezuela por 1-0.

En el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Panamá, el zurdo cubano Santiago "Changa" Mederos, ponchó a 21 mexicanos.



En el JDA, Leonardo Martínez Ferguson (1971) ponchó al inmortal Roberto Clemente con un slider que el astro boricua no encontró, durante la serie Panamá-Pittsburgh.

En la misma serie, el cubano Pedro Ramos con el equipo panameño ganó por 1-0 a los Piratas. Manny Sanguillen bateó un jonrón. Y Rennie Stennett de 11-5. Los panameños fueron dirigidos por Héctor López.

En el "Gigante de Cabo Verde" en 1963, el lanzador chiricano José Lizondro, venció al Boer de Nicaragua por 5-0 en la Serie Interamericana y el equipo Chiriquí Bocas se coronó campeón. Lizondro lanzó un juego sin hit en ese parque de pelota al equipo Novatos por 3-0, en la pelota profesional, fueron sus dos grandes joyas de pitcheo. El nicaragüense Anastasio Velásquez, Vibert Clarke, Anselmo Gordón, entre los que lanzaron no hit no run. Varios partidos sin hits y sin carreras se registraron en el estadio a nivel amateur. Roy Blake, el llamado Brujo de Chilibre lanzó dos (Panamá Oeste y Chiriquí). Hubo 3 juegos perfectos: Bolívar Olave de Herrera -vs- Los Santos por 5-0, Kevin Cárcamo de Los Santos -vs- Coclé por 1-0, y en la juvenil, Karl Tuñón de Metro -vs- Coclé por 15-0. También el herrerano Rubiel Moreno a Chiriquí por 10-0 en siete entradas.

Recordamos otros juegos sin hit y sin carreras, como el del coclesano Dario Agrazal a Herrera por 4-0 y de César Maldonado de Metro sobre Bocas del Toro por 2-0, en los torneos juveniles.

En este estadio, Juan Berenguer ganó a Panamá por 3-1 en 1974, primer triunfo coclesano sobre un equipo capitalino y Bruce Chen, ex grandes ligas, se paseó con marca de 7-0, llevando a muchos paisanos al estadio.

El chiricano Félix Castillo, en 1977, ponchó a 20 Bocatoreños para ganar por 14 a 2 en el campeonato juvenil.

Los chiricanos con un gran equipo ganaron los torneos de 1978 y 1979. Era la primera vez que se coronaban. Un equipo inolvidable.

Notables beisbolistas profesionales como Humberto Robinson, Bobby Prescott, Clyde Parris, Héctor López, Elías Osorio y Pepe Osorio, Lord Patricio Scantlebery, Gil Garrido Jr., Vibert Clarke, Henry Mitchell, Reggie Grenald, Milo Phillips, Iván Murrell, Rennie Stennett, Leonardo Martínez Ferguson, Manny Sanguillén, Frank Austin, Allan Lewis, Mamavila Osorio, Marcos Cobos, León Kellman, entre otros, le dieron el toque histórico con sus hazañas al coliseo de Cabo Verde en los años 50 y 60. Y también más de 100 peloteros foráneos jugaron en ese estadio, muchos de ellos llegaron años después a las grandes ligas.

En el JDA jugaron las Estrellas Negras de Willie Mays (1957), el equipo Montreal AAA (1947), los Yankees de NY (1946), Los Dodgers de Brooklyn (1947), como también lo hicieron los Piratas de Pittsburgh en 1971 con astros como Roberto Clemente, Willie Stargell, Al Oliver, Manny Sanguillen, Steve Blass, etc., entre otros. Con los Yankees jugó el inmortal Joe DiMaggio y con Montreal Jackie Robinson, un mes antes de ser el primer "negro" en jugar en Grandes Ligas.

Joe DiMaggio bateó de 40-14 con 4 jonrones con los Yankees, y Jackie Robinson de 22-15 con 2 jonrones. Willie Mays de 10-3 y un robo del home a Humberto Robinson. Con los Piratas, Willie Stargell bateó un largo cuadrangular y también Manny Sanguillen.

Por el estadio desfilaron alrededor de 20 peloteros que años más tarde ingresaron al Salón de la Fama, como Joe DiMaggio, Willie Mays, Roberto Clemente, Willie Stargell, Joe Cronin, Pee Wee Reese, Luis Aparicio, Roy Campanella, Orlando Cepeda, Frank Frish, Bill Mazeroski, Phill Rizzutto, Duke Snider, Leo Durocher, y Tom Lasorda. Todos tienen placas en Cooperstown.

PRESIDENTES

En los años del béisbol profesional, varios presidentes lanzaron la primera bola, entre ellos: Roberto F. Chiari (2), Marco Robles, José Remón Cantera, Arnulfo Arias Madrid, Ricardo Arias Espinosa, Ernesto De La Guardia, Enrique Jiménez, entre los que recordamos.

OTROS RECUERDOS, NO TODOS

En el béisbol juvenil, el colonense Mauricio Chingo dio par de jonrones, uno con bases llenas en 1977 y Vladimir Carofiles también dos, pero solitarios.

De los 140 jonrones que bateó el herrerano Manuel Rodríguez, 16 fueron en el coliseo "Cabo Verde".

En 1975, Panamá se impuso por 2-1 a Los Santos en partido por el título ante 13,600 personas. Ganó Jorge Luis Sánchez y perdió Justiniano Cedeño.

En 1981, Panamá Metro venció a Oeste por 1-0, derrotando Wilfrido Córdoba a Ronny Montero. Fue un duelo muy recordado de dos grandes derechos.

En la serie final de 1980, Herrera venció por 1-0 a Metro, con jonrón de Azael Domínguez. Ganó Bolívar Olave y perdió Wilfrido Córdoba.

En 1983, Metro venció a Herrera en la gran final, por 6-5, ganando Abel Ortega y perdiendo Víctor Mendoza. José Murillo era el director de Metro.

En 1984, Veraguas se coronó campeón, al ganar el partido final a Panamá Metro por 5-2 con jonrones de Rodrigo Luque y Aneldo Maloff, más un hermético pitcheo de Orlando Cano. Cristóbal Girón bateó jonrón por Metro.

En 1975, Coclé se impuso a Los Santos por 1-0, con Juan Berenguer y perdiendo Justiniano Cedeño.

En 1996, Chiriquí venció a Metro por 4-2 con gran pitcheo de Bienvenido Cedeño, ponchando a once.

En ese mismo estadio, en 1986, se realizó el Torneo Latinoamericano Intermedio, ganando el título Panamá al vencer a Islas Vírgenes por 2-1 con triple de José Murillo III.

En 1992, los chiricanos se coronaron al vencer a Herrera por 4-3, ganando Sergio Castillo, ante 14,500 fanáticos.

Rodrigo Merón y Rodrigo Orozco, batearon sus hits 500 en el JDA, Crispín Poveda ganó su partido 50 y Darío Agrazal su No.60. Uno de los 24 triunfos seguidos de Roberto Hernández fue en ese estadio.

José Solís conectó tres jonrones en un partido, en 1996, y junto a Héctor López, son los únicos con tres vuelacercas. López lo hizo en 1956 frente a Don Elston.

Virgilio Kaa, durante su carrera, bateó 19 jonrones, 10 de ellos en series finales de su total de 103. Además, bateó el HR 60 de su carrera, frente Francisco Vergara en 1995 en ese histórico coliseo. Roberto Domínguez, Azael Domínguez, dieron 5 en el JDA y Tomas Simitti, un par de vuelacercas, lo mismo que Víctor Almengor padre.

En el béisbol profesional, Bobby Prescott en 22 años, disparó 80 jonrones, López 52 y Clyde Parris 43. En ese estadio, Alberto Osorio, ganó 89 partidos, una gran marca profesional, Robinson más de 50.

También se celebró un torneo de fútbol juvenil participando Luis Cascarita Tapia por Panamá y un Centroamericano del Caribe de softbol. El fútbol también dejó su huella en esas estructuras con varios partidos; en 1937, Panamá empató a dos goles con México y perdió otro 2-0. En 1951 se realizaron los Centroamericanos y del Caribe de Fútbol.

