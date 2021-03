Estados Unidos lanza concurso para innovadores

Partners of the Americas, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos y las embajadas de los Estados Unidos anuncian el lanzamiento de un nuevo concurso regional de subvenciones del Fondo de Innovación “100,000 Strong in the Americas” (conocido como ‘100K’).

El Fondo de Innovación 100K es la iniciativa emblema del Departamento de Estado a nivel hemisférico para fomentar una agenda positiva para toda la región, aprovechando el poder que tiene la educación para transformar las sociedades, brindar oportunidades y estimular el crecimiento económico.

Publicidad

Las áreas temáticas de este concurso de subvenciones 100K incluyen Medio Ambiente; Salud Pública; Soluciones Climáticas; Derechos Humanos; Ciencias de la Salud; Tecnología Educativa; Ciencias Agrícolas y de la Alimentación; Agua, Saneamiento e Higiene (WASH, por su sigla en inglés); Desarrollo Empresarial; Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por su sigla en inglés), entre otras disciplinas.

Se invita a los equipos de instituciones de educación superior de Estados Unidos y de Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Belice, Nicaragua o República Dominicana a presentar sus propuestas hasta el 2 de agosto de 2021.

Para más detalles y para consultar la Solicitud de Propuestas (RFP, por su sigla en inglés) para este concurso, por favor visite: www.100kstrongamericas.org/grants. Para obtener más información: www.100KStrongAmericas.org / Siga: #100KStrongAmericas