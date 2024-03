¡Esto es Guerra entre candidatos!

Los candidatos presidenciales Ricardo Lombana y Zulay Rodríguez desataron una guerra de dardos y petardos en las redes sociales.

El candidato del partido Movimiento Otro Camino cuestionó al candidato presidencial independiente, Melitón Arrocha, tras su renuncia al fuero penal electoral. De pasó atacó a Zulay.

“Estamos cambiando Panamá. Ya logramos que Zulay Rodríguez se arrepienta de haber votado por Nito y Gaby (le faltó pedir disculpas), y ahora logramos que un funcionario de los gobiernos de Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Martinelli y Varela, renuncie al fuero penal electoral. Imagínate lo que vamos a hacer cuando ganemos la presidencia”, escribió Lombana en la red "X" (Twitter).

Pero Zulay Rodríguez le salió respondona: “A ver, Lombi, -le respondió Zulay- no te he escuchado pedir disculpas por haber laborado como cónsul y ministro consejero de Martín, ni tampoco decir nada del controvertido caso legal de tu padre. Quieres hablar de arrepentimientos, me pregunto por qué nunca has criticado a tu amiguito Fredy Delta, quien se hizo de la vista gorda con Odebrecht”.

La respuesta no acabó: “Por cierto, hablas de transparencia, pero nadie sabe lo de tu misteriosa separación. Lo que sí sabemos es de tu zigzagueo en temas referentes a la familia, la ideología de género y el aborto”.

