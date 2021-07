Esto es lo que no debe hacer en áreas protegidas

Tras la suspensión del acceso a Venas Azules y en el Túnel del Amor, áreas turísticas ubicadas dentro del Parque Nacional Portobelo, el Ministerio de Ambiente hace un llamado a la población para que también realicen buenas prácticas durante sus visitas a las áreas protegidas como Parque Nacional Volcán Barú, el Parque Nacional Isla Bastimentos en Bocas del Toro, Parque Nacional Coiba, entre otros.

A continuación se detalla las fallas más recurrentes de los turistas y de los prestadores de servicios turísticos.

Publicidad

En el caso de Parque Nacional Isla Bastimentos en Bocas del Toro, el Cayo Zapatilla 1 permanece cerrado por ser época de anidación de tortuga carey. El Cayo zapatilla 2 está abierto al público; sin embargo se han registrado casos de boteros que no pasan por los puestos de control y han llegado hasta la zona cerrada.

En el Parque Nacional Volcán Barú (PNVB) en Chiriquí, actualmente están habilitadas para el acceso el paso por vía Camiseta por el sector de Boquete y Los Llanos, en el área de Volcán. Guardaparques del lugar informan que se han visto a personas que entran por otros lugares y ponen en riesgo su vida, además en varias ocasiones se han dado situaciones de extravíos dentro del parque y zonas cercanas.

Hay quienes ingresan PNVB en épocas con condiciones climáticas adversas. Favor seguir las indicaciones de seguridad dictadas por el Ministerio de Ambiente y Sinaproc.

A la cima se puede ascender de dos formas: caminando o utilizando vehículos modificados registrados como prestadores de este servicio. No se puede visitar fuera de los horarios.

Todo visitante debe registrarse en las sedes administrativas o puestos de control a su llegada a los parques nacionales; en el caso del PNVB es necesario realizar reservas anticipadas.

En las áreas protegidas no se puede fumar, ni realizar actos libidinosos. No se puede extraer nada de las áreas protegidas, ni organismos vivos, ni muertos. Lleve bolsa para botar su basura, y no alimente a los animales, en especial monos.