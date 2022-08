Euro 14 revela cómo se armaron casos en el Varelismo

El testigo protegido “Euro 14” rompe el silencio fuera de los tribunales y ratifica su denuncia de casos armados en el Gobierno del expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela.

Ayer, en el programa "Entre Líneas" que se transmite en Nex TV, Abraham Williams o “Euro 14”, reiteró cómo fue presionado en el quinquenio pasado por personal del Consejo de Seguridad Nacional para que acusara falsamente a miembros del Gobierno de Ricardo Martinelli.

Williams indicó que desde el 14 de noviembre de 2014 ha vivido y sigue viviendo un vía crucis, ya que aún mantienen procesos abiertos.

De forma puntual, el testigo recordó cómo fue llevado un día a la Presidencia de la República en el Gobierno de Varela, para una reunión en la cual se coordinó en qué iba a colaborar, cómo se iba a hacer y en qué ellos se iban a comprometer.

En ese encuentro se reportó que estuvieron Rolando López, Jacinto Gómez, director y subdirector del Consejo de Seguridad, respectivamente en ese momento, y Eric Estrada, exdirector del Sistema de Protección Institucional (SPI).

Luego de esto, fue entonces cuando él acude de noche a la fiscalía a dar su primer declaratoria, la cual se hizo en presencia de miembros del Consejo de Seguridad, esto con la complacencia de fiscales del Ministerio Público.

El testigo indicó que tenía el pensamiento que con la investigación que se había hecho en la Procuraduría de la Nación a cargo de Javier Caraballo, en contra de las personas que se prestaron para presionarlo, se iba a tener mejores resultados, pero no fue así.

“Desde el primer día que me llevaron a la presidencia yo se lo manifesté a ellos, que a mí me preocupaba la seguridad de mi familia y obviamente la mía. Ellos me proponen que me iban a brindar seguridad. Mi padre y toda mi familia estuvieron muy pendiente de esto, les agradezco mucho, nunca me dieron la espalda, muy preocupado que yo regresara a Panamá casualmente por el atentado que pase en 2015”, dijo.

Expresó que estando en Estados Unidos las mismas personas del Gobierno pasado y funcionarios que indicaron que le iban a ayudar, empezaron a usar sus propias declaraciones para meterlo en diversos casos.

“Allí fue cuando vimos la saña y la maldad con la que estaban actuando ellos, utilizaron las declaraciones a su antojo y me trataron de llevar a mencionar nombres que en verdad yo no tenía como mencionarlos”, aseveró Williams.

Intento de suicidio

De manera triste, “Euro 14”, quien acaba de escribir un libro sobre lo vivido, recordó el momento más triste de este episodio de persecución y maldad.

“Llegó un momento donde yo dije hasta aquí, no puedo más. Estando en México, viendo que nada avanzaban tome la decisión de suicidarme”, expresó.

Por estas declaraciones de “Euro 14”, los fiscales Tania Sterling, Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas, fueron separados temporalmente de sus puestos por el procurador Caraballo, sin embargo, tiempo después fueron reintegrados al Ministerio Público, en diversos cargos dentro de la institución.

