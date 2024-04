Excolaboradora de Mi Bus pide reintregro por despido injustificado

Panamá- El reintegro, como colaboradora con discapacidad, está solicitando la señora Verónica Isabel Segura de Álvarez a la empresa Mi Bus, luego de que fue despedida el año pasado, según denunció ella, sin aparente justificación, tras sufrir un accidente dentro de la empresa.

Según narró la dama, ahora de 42 años, ella inició a laborar como conductora en la empresa de transporte masivo en el año 2012, pero 5 años después tuvo un accidente dentro del patio de La Doña, ya que resbaló en la calzada interna que estaba mojada (ese día estaba lloviendo) y tras eso se le diagnosticó que sufrió una lesión permanente (dos fisuras) en el coxis, por lo cual ya no podía laborar como conductora, porque para ello debía pasar horas sentada, cosa que ella ya no podía hacer.

Aseguró que el día del accidente ocurrido en el año 2017, ningún representante de la empresa le brindó ayuda, por lo que un compañero de trabajo tuvo que llevarla por sus medios a un centro médico.

Detalló que tras 5 meses de incapacitada retornó a laborar, pero como ya no podía manejar autobuses, fue reasignada en varios puestos hasta que finalmente quedó en el Departamento de Mantenimiento, específicamente al área de Digitación, que es la encargada de capturar la información de las unidades que deben ser revisadas por los mecánicos y que es lo qué debe hacérseles. Allí laboró durante cinco años, pero con el mismo salario de conductora, pese a que la posición tiene una remuneración más elevada.

Indicó que luego de 5 años de estar realizando las labores en Digitación, en marzo del año 2022, optó por concursar por el puesto que ella ya realizaba, porque la vacante estaba libre, pero esta solicitud le fue negada por la empresa con la excusa de que ella era una colaboradora con un impedimento físico.

Mencionó que al día siguiente del su intento por mejorar su posición laboral, la trasladaron de Mantenimiento y la pusieron a entregar mascarillas a los colaboradores en el patio de La Doña, en un punto al lado de un muro, sin acceso a baños ni techo, bajo el sol y la lluvia, lo cual le causó un cuadro de ansiedad y depresión que posteriormente fue diagnosticado, mismo que surgió, según dijo, debido al "hostigamiento y persecución laboral" al que se veía sometida.

La señora Verónica, además dijo, que en vista que se sentía hostigada, interpuso varios recursos ante el Ministerio de Trabajo y Bienestar Laboral (Mitradel), pero que los representantes de la entidad nunca hicieron nada para apoyarla.

Segura agregó que un año después de estar entregando mascarillas, fue despedida el 17 de mayo de 2023, luego de que la empresa le aplicó el artículo 212 Código de Trabajo que establece que "un empleador puede despedir a un trabajador por justa causa, si este ha incurrido en alguna falta grave o falta injustificada", pero que ella no recuerda la causal que utilizaron, pues de la impresión "rompió el documento" y solo cuenta con el comprobante del cheque que le entregaron en el que consta que le pagaron mil 300 dólares por 10 años de laborar para ellos.

Recapituló que incluso la empresa recurrió al Órgano Judicial para levantarle la discapacidad por la lesión permanente en el coxis, más no así por la de su salud mental, ya que ella, dos días después de ser despedida, recibió de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), el carné que la reconoce como tal, trámite que los representantes de la empresa sabían que estaba realizando.

Dejó claro, aunque al día siguiente de ser despedida se presentó al Mitradel, el funcionario que la atendió le dijo que como ya el juicio había pasado, que buscara otras instancias si quería reclamar, lo que ocasionó que cayera en una crisis depresiva por varios meses.

Al ser cuestionada si recurrió al Mitradel o a la propia empresa para solicitar el reintegro, dijo que no, por todo lo que ya le había pasado en estas dos instancias con anterioridad, pero que ella, pese a contar con formación educativa, no ha logrado conseguir trabajo. "Yo necesito trabajar, yo me siento capaz, pero no consigo nadie que me contrate, pese a que me estoy atendiendo y tengo mi control", dijo.

"Me golpea la parte emocional al verme sin plata para comprar mis medicamentos si el seguro no los tiene, ya que mi esposo es el único que trabaja", agregó.

Sobre el tema, se consultó a Relaciones Públicas de Mi Bus, solicitaron tiempo para emitir una respuesta, pero esta no llegó.

