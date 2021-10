Exdirectora del Senniaf le tira la pelota a subalternos

La exdirectora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia, y Familia (SENNIAF), Sara Rodríguez, en su comparecencia ante la Comisión de la Mujer, La Niñez, La Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, dijo que no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en cuanto a los abusos a menores de edad en albergues bajo el paraguas de la institución.

La diputada independiente, Walkiria Chandler cuestionó a la exdirectora de Senniaf, del porqué se permitió el ingreso de menores de edad discapacitados en centros de recuperación de adultos por consumo y abusos de drogas, cuál fue el criterio que utilizó ya que la comisión tiene documentación donde se avaló que entraran con notas de la Senniaf.

La ex funcionaria respondió que en ese momento por la naturaleza de la investigación estaba impedida de poder ampliarla, tampoco estaba dentro de su accionar y que tampoco participaba de los criterios de las medidas de protección, ya que era una responsabilidad técnica que estaba designada a la Dirección de Protección de la institución.

Sin embargo, dijo que en ese caso hay dos carpetas abiertas de investigación en el Ministerio Público, y lamentablemente la naturaleza de la investigación le impide profundizar.

Rodríguez sostuvo que en los 18 meses que estuvo como directora de la Senniaf, 8 albergues fueron cerrados producto de un proceso de supervisión y denuncias y diferentes situaciones que encontraron como maltratos, abusos sexuales, incumplimiento de las normas reguladoras de albergues.

Detalló que en julio de 2020 junto a la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, presentaron denuncias formales ante el Ministerio Público contra la Fundación Chilibre Panamá,y esa denuncia ha sido la más notoria, sin embargo hay un número plural de denuncias que también fueron presentadas, y la Procuraduría de la Administración abrió 3 investigaciones administrativas internas".

La diputada Chandler, cuestionó a Rodríguez sobre una de las medidas administrativas que consten en el expediente sobre la trabajadora social que puso en conocimiento de los acontecimiento y por la cual levantaron estos informes y que fueron piezas valiosas fundamentales para el informe elaborado por la Comisión de la Mujer.

Rodríguez respondió que la destitución de la trabajadora social que hace referencia tiene como fecha 3 de agosto de 2020 y esto obedece a que fue el día en que se dio el allanamiento en FUNCHIPA por parte del Ministerio Público.

“La medida de protección que adoptó el Ministerio Público contempla dentro de las personas de interés a esta trabajadora social y eso responde que dentro de los informes que se levantaron en esa investigación, se contempla omisiones de esa trabajadora social. En atención a las medidas de protección del Ministerio Público establecía el alejamiento de algunas personas de los niños y de las labores y se tomó las medida disciplinaria administrativa de la desvinculación, pero por la vinculación que el Ministerio Público estaba haciendo señalamientos como posible responsable a ”, explicó la exfuncionaria de Senniaf.

Reveló que fue un subalterno quien asignó a estos menores de edad a que ingresaran a estos centros donde están albergados adultos mayores con drogadicción, y por ende se abrió una investigación interna en su contra y el Ministerio Público también abrió una investigación.

Por su parte la diputada Zulay Rodríguez manifestó que luego de la comparecencia de Sara Rodríguez, ex directora de Senniaf, realizarán el informe correspondiente,.“No queremos adelantar criterios porque no queremos contaminar lo que estamos haciendo en estos momentos, sobre los hallazgos, porque mientras el Ministerio Público no llama, la comisión si cita”.

Indicó que no quedó satisfecha con la respuesta de la ex directora de Senniaf, sobre los casos de abusos sexuales a menores que se dieron en los albergues mientras ella estuvo frente a la institución.

Para la diputada Walikiria Chandler, sobre la comparecencia de Rodríguez, dijo que le sorprende cómo pudo venir con tal grado de ligereza, después de tantas veces que se había solicitado, que no mando excusas, que no dio la cara

“Me molesta la impotencia con que he quedado luego de escuchar sus declaraciones, donde ella nos dice que siendo la que estaba a cargo, la directora de la Senniaf, ella no tenía conocimiento, no tenía responsabilidad y simplemente deslinda esta responsabilidad a los directores que estaban por debajo de ella, esto me resulta absurdo, irrespetuoso, y seguimos colocando en puestos importantes de tomas de decisiones y en puestos técnicos, a cualquier persona que no está comprometida y mucho menos en un tema muy importante como es la protección de los niños, niñas y adolescentes”, expresó.

Agregó que le corresponde al Ministerio Público si considera abrirle un proceso o no por el delito de omisión, ya que ellas ya cumplieron con ponerle en conocimiento al Ministerio Público, “lo hicimos y lastimosamente el Ministerio Público parece que se ha quedado corto en su accionar, no han hecho nada, los únicos imputados son personas de mandos bajos, son personas que no podía caerle toda la responsabilidad”.