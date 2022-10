Exfiscal: no sorprendería muchos sobreseimiento en caso Odebrecht

El exfiscal de drogas, Rosendo Miranda indicó que no sería nada sorpresivo que dentro del caso Odebrecht se le dicte sobreseimiento definitivo a muchos de los investigados y que los que sean llamados a juicio sean absueltos.

Esto lo dice porque dentro de este caso no se va a lograr probar una parte esencial dentro de todo proceso, cómo lo es el dolo.

“Si de esto (dolo) no se tiene claridad desde el inicio de la investigación, se va a estar dando tumbos, se va a estar confundiendo y se va a afectar de alguna forma, ya que esas acciones del Ministerio Público tienen una repercusión directa en el sistema económico del país”, aseveró.

Miranda añadió que la ciudadanía debe comprender lo que es un proceso penal, el cual tiene un primer estadio vinculado con la investigación, tanto en el sistema inquisitivo como en el Penal Acusatorio y que “luego que el fiscal realice todas aquellas investigaciones que considere suficiente, las pasa a otra etapa donde hay un juzgador que es neutral”.

Explicó que este juzgador neutral se va a basar en los hechos y las pruebas que le aporte el MP.

“La diferencia está en que todos esos actos están regulados por ley. El funcionario investigador no puede saltarse, ni obviarlas, ni ignorarlas, porque viola la ley y al juez le toca controlar eso. Estamos hablando de un producto que se llama investigación, que lo someten a la consideración de un juez, pero ese juez tiene un protocolo que seguir, el cual se llama Código Judicial, en el cual se marcan, se pautan las reglas a seguir”, dijo.

Puntualizó que cuando ese juez advierta que el Ministerio Público no ha cumplido con esos mecanismos, no le toca otra cosa que fallar de acuerdo a Derecho.

“Ya hemos visto en reiterados fallos e donde no han logrado convencer al juez, porque las evidencias son deficientes, algo que se da porque no se tiene claridad en el delito, no se llevan los elementos de pruebas que si logran convencer a un juez de que esa persona estuvo involucrada en una actividad delictiva”, comentó el letrado.

