EXFISCAL: PERITAJE EN CASO NEW BUSINESS NO TUVO FUERZA

El exfiscal superior y exaspirante a magistrado del Tribunal Electoral, Giovanni Enrique Olmos reconoció que el peritaje realizado por el subcomisionado Eliseo Abrego, sobre el caso New Business, no tiene la fuerza para acreditar responsabilidades.

El informe de actuación financiera elaborado por Abrego era la prueba reina del fiscal Emeldo Márquez, pero hasta el propio subcomisionado de la DIJ dejó claro que los dineros que aportó el candidato presidencial Ricardo Martinelli para la compra de Grupo Epasa, eran de procedencia lícita.

Cuando el abogado Alfredo Vallarino,le mencionó a Abrego una por una de las sociedades involucradas en su peritaje de 182 páginas y le preguntó si aparecía en algo Martinelli, la respuesta eran todos: ¡No, No, No, No...!

El abogado de la firma Morgan y Morgan, Rodolfo Palma le preguntó al perito Eliseo Abrego si "como experto en blanqueo de capitales en 24 años de experiencia, en la División de Blanqueo de Capitales de la DIJ, si en este tipo de delitos de blanqueo de capitales, es necesario acreditar el delito previo o precedente? Si o No? La respuesta fue: ¡eh, Sí es necesario!

El exfiscal Giovanni Olmos dijo esta semana en Telemetro, que en el caso New Business hay que hacer una valoración de la prueba basada en la sana crítica y en base al informe pericial que rindió el perito del Estado, Eliseo Abrego.

"Esa es prueba pericial que la juez (Baloisa Marquínez) debe analizar muy bien en razón de que ese peritaje quizás no tenga la fuerza o la fortaleza suficiente para acreditar una responsabilidad desde mi punto de vista", advirtió el veterano exfiscal.

Giovanni Olmos fue por más de 20 años funcionario del Ministerio Público y ocupó cargos desde Personero, Fiscal de Circuito, Fiscal de delitos contra el Patrimonio Económico, Fiscal de Propiedad Intelectual, Fiscal Auxiliar y Fiscal Superior. También ha sido observador electoral de la Comisión de Justicia y Paz.

