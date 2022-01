Explican procedimiento para pruebas autoaplicadas para detectar Covid

Panamá- Luego de que ayer, lunes, fue publicado en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo No. 5, mediante el cual se autoriza las empresas y comercios para la utilización de pruebas autoaplicadas para detectar la Covid-19 y a establecer centros de hisopados, hoy la Dra. Melva Cruz, directora general de Salud, dio respuesta a varias interrogantes que han surgido en la población sobre el tema.

La Dra. Cruz explicó que el Gobierno decidió establecer esta norma, debido a la gran demanda que están enfrentando los centros de hisopados públicos y privados ante ola de contagios que enfrenta el país, porque el objetivo de la misma es que se puedan detectar los casos positivos de forma rápida, y que los empresarios puedan tomar medidas de manera oportuna.

Detalló que mediante este decreto, que entró en vigor ayer lunes, solo se autoriza a las empresas y comercios a utilizar las pruebas autoaplicadas para determinar si sus colaboradores están o no contagiados con el Covid-19, pero que de salir positivos deben realizarse un hisopado en un centro "público o privado para confirmar el resultado"

También explicó que si una empresa o comercio están interesados en funcionar como un centro de hisopado para detectar el SARS-CoV-2 deberán cumplir con lo establecido en la Resolución 274 del 3 de mayo de 2021, mediante la cual el Gobierno estableció las directrices para la implementación de estos.

Recalcó que es sumamente importante que la persona cuyo resultado de positivo al realizarse una pruebas autoaplicada lo compruebe, ya que si necesita una incapacidad no tendrá problemas para obtenerla porque "el reporte que queda en el sistema". Además, también porque de esta manera las autoridades de Salud pueden seguimiento tanto al paciente como a sus contactos.

La directora general de Salud, hizo énfasis en la explicación de lo que es un 'contacto estrecho' y detalló que este se da cuando una persona tiene un contacto cercano con un paciente positivo, en un espacio cerrado, a menos de metro y medio, por 15 o más minutos sin mascarilla o con uso inapropiado de esta (no ajustada o por debajo de la nariz).

Por otro lado, también explicó que si una persona es contacto estrecho con un positivo y presenta síntomas de Covid-19, aunque haya cumplido o no con el esquema de vacunación completo, esta deberá realizar una "cuarentena de cinco días a partir de la fecha que tuvo el contacto" y realizarse una prueba de antígeno al quinto día.

Hizo énfasis en el hecho de que si una persona se realiza las pruebas para detectar Covid-19 y esta sale positiva, entonces debe cumplir un aislamiento obligatorio durante 7 días, al quinto día podrá realizarse otra prueba. Si la prueba sale negativa la persona podrá regresar a su puesto de trabajo, pero si vuelve a salir positiva, entonces deberán repetir la prueba al séptimo día y si continúa positivo tendrá que prolongar su aislamiento por 10 días.

Las pruebas autoaplicadas que está recomendando el Minsa son aquellas que utilizan un hisopo (palillo con algodón), que se introduce unos pocos centímetros en una fosa nasal para tomar muestra de mucosa y luego el dispositivo muestra el resultado instantáneamente.