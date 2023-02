Expresidente de Conape: Foco viola todas las normas éticas

El expresidente del Colegio Nacional de Periodista (Conape) y precandidato a diputado independiente, Jean Marcel Chéry advirtió que el derecho a la libertad de expresión, es un Derecho Humano Universal y no de un club de algunos medios y de criminales disfrazados de periodistas.

Chéry sostuvo que Foco Panamá viola todas las normas éticas: miente, no da derecho a réplica, restringe y elimina comentarios de sus redes cuando despotrica contra los enemigos de sus amos y alaba a otros que son iguales de corruptos.

El también exdirector de diarios posteó una publicación de Foco, donde actúa como perro entrenado con Rómulo Roux, a pesar de qué hay sobradas pruebas de que él malversó el subsidio de Cambio Democrático y también recibió dinero de Odebrecht.

"Conclusión: Foco Panamá no es ningún defensor de la libertad de expresión, ni mucho menos es un medio contra de la corrupción, pues censura a su audiencia y solo denuncia lo malo de los que odia, pero se deleita de las excretas corruptas de políticos y empresarios a quienes sirve", afirma el exdirigente del Conape.

Jean Marcel Chéry pregunta: ¿y qué pasa con las personas que nunca hemos sido funcionarios ni señalados por actos de corrupción y que Foco y su criminales del micrófono han atacado con mentiras, solo porque nos oponemos a la legalización del aborto, a la esterilización de adolescentes o al matrimonio entre homosexuales? ¿Tenemos que resignarnos a seguir siendo difamados?

"Soy directo: esto no es una defensa a Martinelli, quien debe ser escrutado por los medios y la ciudadanía. Pero hay que ser claros y decir que Foco Panamá, es servil de políticos", sostiene Chéry.

Por su parte, Rubén Castrejo Camarena, ex presidente del Comité de Defensa de los Periodistas del Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE), expresó estar de acuerdo con Chéry, destacando que la libertad de expresión, no puede ser solo para los medios de comunicación, es un derecho de todos los ciudadanos y los de Foco, "no son periodistas, son mercenarios y criminales de la pluma".

