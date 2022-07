Expulsión de diputados de CD evidencia estilo autoritario de Roux

Panamá- En la mañana de este jueves, 28 de julio, durante una Junta Directiva controlada, Rómulo Roux, sometió y aprobó la expulsión de los 15 diputados que integran la bancada mayoritaria del partido Cambio Democrático, quienes representan a más de 200,000 miembros y dirigentes del partido, que se niegan a seguir el camino al fracaso trazado por un presidente que solo piensa y actúa en razón de sus intereses personales, afirmó la diputada Yanibel Ábrego.

Esto evidencia una vez más el estilo autoritario y abusivo que ha caracterizado la presidencia de Rómulo Roux. A la reunión de la Junta Directiva, "no se nos permitió el acceso a los diputados objetos de este proceso arbitrario, negándonos, otra vez, el derecho a ser escuchados y a defendernos ante la Directiva convocada con el único fin de expulsarnos. Inclusive, fueron desalojados de la reunión los diputados que forman parte del organismo, agregó.



En lugar de convocar a la Directiva de Cambio Democrático para discutir y aprobar estrategias frente a la crisis social que han generado los problemas de desempleo y alto costo de la vida e inseguridad que afectan a los panameños, Rómulo Roux convocó a la Directiva de Cambio Democrático, solo para expulsarnos de su partido, resaltó Ábrego.



La abusiva e ilegal decisión de expulsarnos del partido, impuesta por Rómulo Roux, contrasta con los argumentos que el mismo utilizó hace 5 años, en defensa de algunos diputados, "a los que se intentaba someternos a un proceso similar", resaltó. En ese momento Rómulo Roux, que buscaba con el apoyo de los diputados para ganar la presidencia del CD, expreso que: “Intentar aplicar la revocatoria de mandato a los diputados, era ir en contra de la mayoría de las bases que los respaldan y desconocer el liderazgo que ellos tienen en sus comunidades”, puntualizó.



Hoy Rómulo Roux evidencia su inconsistencia política, su falta de palabra y su doble discurso, al promover e imponer, el proceso de expulsión de los diputados, porque "la mayoría de nosotros no respaldamos su aspiración presidencial para las elecciones del 2024, debido al casi nulo respaldo que tiene y porque los diputados preferimos respaldar una alianza con el expresidente y fundador del CD Ricardo Martinelli", resaltó Ábrego.

Los diputados, miembros de la bancada del partido Cambio Democrático, condenan este nuevo abuso jurídico de Rómulo Roux y anunciaron a las bases del partido, a los dirigentes y al pueblo panameño, que seguirán haciendo uso de todos los recursos legales que la ley, la Constitución y los tratados internacionales que estén a su alcance, en todas las instancias jurídicas, con el fin de que "esta abusiva decisión, sea revocada", dejó claro.

Igualmente, harán todas las acciones políticas dentro y fuera del CD, con el fin de "evidenciar el respaldo a nuestra decisión de enfrentar y derrotar la pretendida expulsión", concluyó.

