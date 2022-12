Fábrega reta a poner denuncias a los que aducen sobrecostos

El alcalde de Panamá, José Luis Fábrega retó a los que sostienen que hay sobrecostos en las contrataciones para el alumbrado y desfile navideño, que acudan al Ministerio Público y pongan la denuncia.

"Si el ex alcalde José Blandón o cualquier otro ciudadano están seguros de que hay sobreprecios, que pongan la denuncia formal ante las autoridades competentes, ante la Fiscalía Anticorrupción. Si no las pone, quiere decir que no tienen pruebas", expresó el jefe de la comuna capitalina.

Publicidad

Fábrega también advirtió que no le pagarán nada a ningún proveedor que no haya cumplido a satisfacción la entrega del bien por el cual fue contratado".

Sobre el desfile navideño del domingo, el alcalde indicó que solo se ha hecho el abono del 20% de $2.8 millones y todavía la empresa no ha presentado las cuentas del saldo restante.

"Lo digo para evitar el morbo de algunas personas mal intencionadas. Ese proyecto primero fue al Consejo Económico Nacional, fue asignado al pre CENA donde se le dio una segunda revisión y de allí fue a la Contraloría General", dijo.

"Yo soy el primero y se los digo delante de todos ustedes los medios: ¡jamás pagaría ni una coima, ni un sobreprecio por algo que no tenga justificación. Ustedes han visto esta alcaldía; corrupción no ha habido y en esto siempre tenemos que estar al pie del cañón", añadió.

Respecto al alumbrado navideño, Fábrega explicó que la empresa a la cual se le dio la contratación a su vez subcontrató a otra.La empresa Contraseñas S.A, dijo, fue utilizada en administraciones pasadas, y según sus propietarios, tienen más de 22 años de experiencia.

Contenido Premium: 0