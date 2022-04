¡Fatal! Exigen contratación de pandilleros y luego frenan obras

La práctica de algunas pandillas de exigir a los contratistas de obras que se realizan en la provincia de Colón, para que contraten a miembros de las bandas como mano de obra, mantienen en estos momentos detenidos algunos proyectos gubernamentales.

Este es el caso del inicio de la construcción del estadio Roberto Mariano Bula.

Iracema de Dale, gobernadora de Colón informó que en dos oportunidades le han llamado por parte de la empresa, donde le han indicado esta situación.

Indicó la gobernadora de Dale, que los diversos grupos de desempleados que han desarrollado la lucha por lograr que estos proyectos sean realidad, se han quejado de esta situación no solo en este proyecto.

“Hay que iniciar los trabajos, porque Colón y los colonenses lo necesitan, de no ser así tendremos que ordenar a los estamentos de seguridad intervenir en esta situación”, dijo la primera autoridad de la provincia.

Agregó que esta situación ya fue presentada en las mesas temáticas, en reuniones con autoridades de trabajo e incluso a nivel de la Mesa Tripartita para el Desarrollo de un Plan Integral para la provincia de Colón.

Esta mesa tripartita, conformada por miembros del CUCO, Gobierno Nacional y Empresarios prepara la elaboración de una instancia que permita a los desempleados de la provincia participar de una especie de bolsa de trabajo.

Mismas que recogerá las hojas de vida de desempleados colonenses que aspiren a laborar en este proyecto, con intención de que la práctica de la imposición a través de la presión que ejercen estos grupos no prevalezca.

Hasta ahora, la empresa a cargo del proyecto ya ha culminado la fase de colocación de pilotes, un total de 145, dentro del terreno y ha contratado a 34 personas para iniciar la fase de levantamiento de estructura, 30 son colonenses y los otros 4 son de la misma empresa.

No obstante, se han visto imposibilitados de iniciar el mismo, debido a que grupos de jóvenes que supuestamente viven alrededor del proyecto impiden el inicio del mismo, con amenazas de no permitir que se inicie la obra, si no son contratados.

