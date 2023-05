Feeley tenía componenda con Varela para detener a RM

El exembajador de EEUU en Panamá, John Feeley reveló que había "pactado" con el mandatario Juan Carlos Varela la detención de Ricardo Martinelli y se quejó que el gobernante panameñista la sorprendiera al notificarle tardíamente que rompería relaciones diplomáticas con Taiwán, para entablar con China.

En una entrevista en el programa "De Frente" con Sabrina Bacal, el exdiplomático confesó que el 12 de junio de 2017 le mandó primero un mensaje por WhatsApp a Varela reportando lo de la detención de Martinello en Miami y a la vez confirmó la veracidad de las filtraciones que sobre ese y otros temas se dieron a través de los Varela Leaks.

"Le pedí al expresidente Varela que no nos sorprendiera con el anuncio de relaciones con China, pero lamentablemente nos sorprendió. Fue una decepción. Le di la noticia de la detención de Martinelli y él también me dio una noticia: en una hora anunciaría las relaciones con Pekín... eso fue una decepción", reveló Feeley.

"Yo tenía diálogo abierto con el presidente Varela y así se publicó en los Varela Leaks. Unas semana antes de junio de 2017 yo le pregunté si iba a determinar que a Panamá le convenía tener relaciones diplomáticas con China; le dije que Panamá es un país soberano y tenía todo el derecho de escoger entre Taiwán y Beijing, pero le dije somos amigos, socios y EEUU tiene unos intereses muy estratégicos con Taiwán y que no nos sorprenda por favor... lamentablemente nos sorprendió. Eso fue una decepción", expresó Feeley.

Sobre Martinelli, el exembajador Feeley declaró que le mandó un texto a Varela y le dije: señor Presidente le tengo una gran noticia... que en EEUU habían detenido a Ricardo Martielli cosa que él quería... y Varela me dice a mi texteando: yo le tengo una noticia también hablamos en un rato y cuando me llamó me dijo: oye John en una hora vamos en cadena nacional y vamos anunciar que estamos estableciendo relaciones con Beijing.

A John Feeley se le desdibujó su eterna sonrisa y recuerda que respondió: "¡Señor Presidente; mi noticia era algo que habíamos pactado y que yo venía colaborando contigo y con el gobierno desde hace rato... la detención de RM y Juan Carlos Varela me dijo que bien, que bueno y yo le dije, pero presidente la sorpresa... como yo voy a responder eso ante Washington".

Sobre el proceso contra Waked, el exjefe de la misión de Clayton dijo también estar decepcionado y se dio cuenta que el caso que tenía EEUU no era tan fuerte como lo habían presentado... me da pena.

Feeley explicó que una designación de OFAC no es decisión de un embajador, sino de un comité de varias agencias y siendo un embajador disciplinado dio la cara ante la designación al grupo Waked.

También recordó que después de extraditar a Nidal Waked, el juez decidió que el Gobierno norteamericano no tenía las pruebas suficientes para probar el lavado de dinero. El sí confesó el delito de fraude bancario.

