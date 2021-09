Filtran audios de revelaciones de cómo se fraguó caso Pinchazo

El perito Luis Rivera Calle reveló la forma cómo se fraguó desde la presidencia de Juan Carlos Varela y el Consejo de Seguridad, el caso contra exmandatario Ricardo Martinelli,

Rivera, quien fuera jefe de informática del Instituto de Medicinal Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), fue el primer testigo de la Fiscalía y volvió a reiterar ayer cómo desde el Consejo de Seguridad Nacional se orquestó el caso pinchazos contra Martinelli.

Algunas de sus principales revelaciones se filtraron anoche.



Llamado a la Procuraduría

El fiscal Auxiliar Marcelino Aguilar llamó al perito Luis Rivera Calle a una reunión en la Procuraduría General de la Nación, donde estaba el fiscal Ricardo Muñoz, la exprocuradora Ana Belfon y el entonces director del Consejo de Seguridad, Rolando López.

“El señor Rolando López me pasó una carpeta para hacer una inspección en el Consejo de Seguridad Nacional y se me informó que era por un caso de escuchas telefónicas y se sospechaban que las mismas eran ordenadas por Ricardo Martinelli”, señaló el testigo luego de ser interrogado por el defensor Sidney Sittón.

La procuradora Belfon le pidió total disponibilidad.

Picuiro deba las instrucciones

Rivera explicó que Rolando López era quien dirigía todas las acciones que hacía en su momento el fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar, dentro de la investigación en 2014 en contra del exgobernante que para entonces era miembro del Parlacen y debía en todo caso ser investigado por la Corte Suprema de Justicia

Temía por su vida

El testigo reveló que sintió temor por su vida porque todos los presentes en la reunión le indicaron que nadie podía saber lo que ocurría.

Todas las personas que participaron en esta reunión le informaron que no dijera nada de las diligencias que estaban realizando, situación que consideró irregular porque era la primera vez que lo llamaban a la Procuraduría de la Nación por un caso en específico.

Diligencias sin autorización

Rivera Calle practicó diligencias sin resolución y sin conocimiento de superiores jerárquicos (Medicina Legal)

Picuiro participó en diligencias



El director del Consejo de Seguridad, Rolando López participó activamente en las diligencias. Perito afirma que no puedo garantizar integridad de las evidencias antes que llegaran a sus manos.

Tuve diversos roces con el señor Rolando López, él me decía a mí que tenía qué recopilar y qué no. En las diligencias de inspección se presentaba con su escuadrón de batalla y quería dirigir las diligencias”



Traslado

Testigo Rivera Calle reveló que fue presionado institucionalmente: fue trasladado de manera abrupta y sin aviso-

Calle exige protección

Rivera Calle exige medidas de protección y denuncia el irrespeto del cual ha sido víctima