Firma de abogados se defiende tras inconstitucionalidad

La firma de abogados Patton, Moreno & Asvat (PMA) aclaró este viernes las publicaciones recientes relacionadas con la negociación del contrato entre el Estado y Minera Panamá.

A través de un comunicado aseguró que Patton, Moreno & Asvat, contratada por firmas legales internacionales al servicio del Estado, trabajó específicamente en la negociación y redacción de las cláusulas vinculadas a los ingresos que recibiría el Estado de Minera Panamá, S.A., ninguna de las cuales fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.

Agrega que en noviembre de 2022, estando ya acordados los términos principales del contrato, Patton, Moreno & Asvat se incorporó al proceso como abogados locales de las firmas legales internacionales al servicio del Estado.

Su adición se dio debido al estancamiento de las negociaciones sobre el monto que debería pagarse a Panamá, y ante el riesgo de tres procesos arbitrales iniciados por la empresa.

"Gracias al trabajo arduo de nuestro equipo, compuesto por expertos en Derecho Financiero y Regulatorio, Litigios y Arbitrajes, ambos objetivos fueron alcanzados", sostiene.

Esto incluyó asegurar que la redacción final del contrato garantizara el ingreso de B/.375 millones anuales durante toda la vigencia de la concesión.

También indican que lograron que se cerrarán los tres arbitrajes interpuestos contra el Estado, dos bajo tratados de inversión y uno de tipo comercial.

Por otra parte recalcan que las sumas de dinero que con insistencia se mencionan en los medios y en las plataformas tecnológicas no corresponden a sus servicios.

"Con relación al alegato presentado por Patton, Moreno & Asvat en el proceso de inconstitucionalidad contra la Ley 406 de 2023, nuestra firma sustentó que el nuevo contrato de concesión minera no requería de licitación basado en que el régimen jurídico especial para el yacimiento de Petaquilla, establecido en 1969, permanece derogado. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no consideró este punto en su fallo del 27 de noviembre de 2023", reseña.

Además, la firma precisa que se siente orgullosa de la capacidad de trabajo que han desarrollado en más de 40 años de trabajo.

