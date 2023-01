Firman decreto que declara 132 medicamentos en desabastecimiento

. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, firmó este lunes el Decreto Ejecutivo No. 1 del 16 de enero de 2023, mediante el cual se declara un listado de 132 medicamentos de la Caja de Seguro Social (CSS) en desabastecimiento crítico, con el fin de que se puedan realizar las compras de estos a través de mecanismo expeditos.

También el presidente Cortizo Cohen, junto con el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, firmó el Decreto No. 2 de la fecha de hoy, mediante el cual se reglamenta el Observatorio Nacional de Medicamentos de Panamá.

Ambos decretos contienen las recomendaciones sugeridas por la Comisión Técnica de Medicamentos, que dirige el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, y cuya función es buscar fórmulas que permitan que la población tenga acceso a medicamentos de calidad a un menor precio.

El citado Decreto No.1 se basa en el informe No. 6 de diciembre de 2022, en el que la Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos determinó que los 132 productos listados por la CSS cumplían con los parámetros para ser considerados en desabastecimiento crítico.

Entre los medicamentos declarados en desabastecimiento crítico hay antibióticos, antihistamínicos, antivirales, antimicóticos, estrógenos conjugados, diuréticos, para el tratamiento de VIH, osteoporosis y descongestionante nasal, entre otros.

Entre tanto, el Decreto No.2 con fecha de hoy, reglamenta el Observatorio Nacional de Medicamentos de Panamá y establece la estructura, el funcionamiento y las obligaciones de la Unidad Ejecutora que los administrará.

El Observatorio será desarrollado a través de una plataforma tecnológica, administrada por la Unidad Ejecutora dentro del Ministerio de Salud, con el objeto de fortalecer el sistema de suministro, trazabilidad, y seguridad de los medicamentos, y la transparencia que permita, entre otros, medir el comportamiento de estos en el mercado nacional e internacional.

A través de la plataforma tecnológica del Observatorio, se mantendrá un monitoreo permanente de los precios a los que accede el Estado en sus compras de medicamentos, así como del comportamiento de la industria farmacéutica, ofreciendo información actualizada, estructurada y auditable de los precios de referencia internacional, para apoyar las mejores decisiones en el abastecimiento de medicamentos en el mercado y sus principales indicadores.

