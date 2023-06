¡Fiscales y testigos mentirosos!

Los abogados Gladys Quintero Fuentes y el exfiscal de Drogas, Rosendo Miranda tildaron de mentirosos a los fiscales del caso New Business.

Quintero, defensora de Germán González Gómez, dueño de Excavadora del Istmo, destacó que en el auto mixto No. 8 de 21 de octubre de 2022 se infiere que el delito precedente de fondos ilícitos, lo cual es falso, porque en el caso de su cliente en un proceso por peculado se dictó sobreseimiento el 25 de agosto de 2022.

La defensora resaltó, que a pesar de que existía un informe de Contraloría favorable, el fiscal se atrevió a decir en sus alegatos que estaba pendiente la auditoría.

Quintero también le advirtió a la juez Baloisa Marquínez que está "obligada a desconocer" lo dicho por testigos protegidos que no fueron sometidos al contradictorio, porque la ley dice que ese testimonio no tendrá valor si no ha sido controvertido, se debe respetar el debido proceso, si no apagamos la luz y nos vamos.

Además sostuvo que esos testigos no aportaron nada, porque lo que dijeron en lo referente a su cliente, ya estaba en el expediente.

Las únicas dos personas que vinculan a Gonzalo Gomez a supuestos actos de corrupción son los dos testigos protegidos ¿Hay que creerles a quien se tapa la cara para mentir deliberadamente y con interés en el proceso. Esos son testigos sospechosos, agregó.

Por su parte, el veterano exfiscal de drogas Rosendo Miranda, defensor de Valentín Martínez le explicó a la jueza y a los Fiscales cómo se conceptualiza lo que es el blanqueo de capitales, basado en las normas del Gafi y tratadistas como Isidoro Blanco Cordero, en una obra que financió la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).

La doctrina es que para que haya blanqueo debe existir un dinero que tenga un origen ilícito que requiere ser lavado, pero si una investigación se cierra por inexistencia de un delito ¿Qué pasa?

Miranda también advirtió que la Fiscalía armó una investigación contra su cliente accediendo a documentos bancarios, lo que fue declarado violatorio a la Constitución por la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto sus actuaciones derivan en nulidad absoluta y cualquiera autoridad que lo considere está violando la ley.

La Fiscalía también violó porque sabía que ese acto desaparecía del mundo jurídico y además perdió objetividad y acusa por acusar, porque en el caso de la Ciudad Hospitalaria hubo sobreseimiento en una investigación por peculado.

