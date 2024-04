Franklyn le retiró su respaldo a Willie. Seguirá independiente

El candidato a representante del corregimiento por Río Abajo por Frecuencia Independiente, el comunicador Franklin Robinson, confirma que retiró su respaldo a la candidatura de Willie Bermúdez (CD-Panameñismo) a la alcaldía de Panamá.

Lo apoyó duró unas doce horas, esto debido a que los electores que le dieron a Franklin Robinson como "indepediente" le pidieron que se mantenga como tal.

"Mi participación en el alianza de transparencia y desarrollo en las infraestructuras escolares, empleo, cultural y demás que se dió esta mañana organizada por el candidato a la Alcaldía Willie Bermúdez, se da por ser el único candidato que me presentó un proyecto en firme para el desarrollo del Corregimiento de Río Abajo", indca.

Recalca: "Para ustedes no es un secreto que hace meses, invité a los candidatos a la Alcaldía con mayor posibilidad de ganar, para conversar, conocer sus proyectos para Río Abajo, del dónde, cómo y cuándo y también de la Ciudad de Panamá".

Según Robinson, desafortunadamente para algunos, afortunadamente para otros, en su propuestas para Río Abajo, le presentó su plan para las escuelas abandonadas, el bienestar estudiantil, centros deportivos y culturales, los CAIPI, seguridad, centro de reciclaje, empleos, emprendimientos y convertir Río Abajo en un Centro Cultural Turístico con nuestra historia, costumbres y tradiciones entre otros, que hacan falta en la comunidad.

Además de eso, le dio gracias a Willie por tener a Río Abajo presente, porque ha estado abandonado por más de 30 años por todos los Municipios que han pasado, sin embargo las personas de Río Abajo que le dieron su firma de respaldo, para ser Candidato Independiente me han solicitado que siga solo, sin apoyar a nadie para Alcalde y nadie para Presidente, y así lo haré.

"No soy CD, no soy Arnulfista, no soy PRD, no soy RM, no soy Moca, no soy Pais, ni pertenezco a ningún partido, soy un ciudadano como tú, que está entrando en este mundo porque a los políticos se les olvidó ser ciudadanos y nos tocó a los ciudadanos ser políticos", destacó.

"Y como me dijo hoy la señora en la caminata: “Chombo, yo voy a ti, pero muere Independiente” , la escuché vecina y eso haré", puntualizó.