Gaby acepta que es el candidato del "No Vas"

José Gabriel Carrizo, candidato presidencial de la alianza PRD- Molirena, prometió encabezar un nuevo “modelo político” en el que impere el orden y progreso.

Ante simpatizantes que se congregaron en la sede del PRD, en la avenida México, para el lanzamiento de campaña, Carrizo dijo que el 5 de mayo está en juego el futuro del país y de nuestras familias; no se trata de una elección más.

La consigna de nuestros detractores es no vas. Y tienen razón. Porque con nosotros No Vas a estar sin empleo; No Vas a ver jubilados ni pensionados sin cobrar; No Vas a sentir inseguridad en los barrios; No Vas a ver cierres de las principales arterias del país; No Vas a perder tus cosechas; No Vas a pagar por tus medicamentos. Porque Panamá sí tiene un gran futuro…y es el PRD”, sentenció Garrizo.

Tengo la voluntad y la determinación de hacer lo correcto y no lo fácil; hay quienes quieren llegar al gobierno para hacer negocios y nosotros para seguir en el arduo trabajo a favor de la gente, expresó.

“Los nuevos y grandes desafíos que tiene Panamá requiere de un gobierno con capacidad, que no venga a aprender ni tampoco a jubilarse. Dios nos ha regalado la energía para seguir al servicio de nuestra Patria”.

El perredista manifestó que estos comicios enfrentan a dos corrientes: la de los expertos en descalificar y mentir sin hacer nada y aquella concentrada en resolver los problemas que aquejan a la gente sobre todo la menos favorecida.

