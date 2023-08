Geisha de Panamá establece récord:10,005 $/kg en subasta

En un emocionante giro para los amantes del café, el prestigioso Geisha de Panamá ha alcanzado un hito histórico al lograr un precio récord de 10,005 dólares por kilogramo en una subasta electrónica.

El evento, conocido como el Best of Panama (BOP), presenció la venta de un lote excepcional de 25 kilogramos de café Geisha en proceso lavado: "Carmen Geisha - Carmen Estates By Panama Red Carmen Café Trading", por un total asombroso de 250,125 dólares.

El Geisha, cultivado a una impresionante altitud de 1900 metros, fue adquirido por la empresa Coffee Tech de Nueva Zelanda, marcando no solo el precio más alto en la subasta, sino también un momento histórico para los cafés lavados.

Hunter Tedman, presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP por sus siglas en inglés), confirmó que este récord representa un gran avance para la industria cafetera panameña.

Un segundo lote destacado, "De La Rosa Mount Totumas Cloud Forest - Mount Totumas Coffee", alcanzó un impresionante precio de 2,504 dólares por kilogramo. Este café Geisha Natural, proveniente de las montañas de Tierras Altas de Chiriquí, capturó la atención de los conocedores al ofrecer una experiencia única nacida en altitudes de 1800-1900 metros sobre el nivel del mar.

La subasta electrónica atrajo un total de 6,081 ofertas en línea y reunió a compradores mayoritariamente del continente asiático. Con un promedio histórico por kilogramo de 868.22 dólares, se subastaron un total de 1,250 kilogramos de café, generando una impresionante suma de 1,085,275 dólares en ventas.

Este logro no solo supera el récord establecido en 2021, sino que también reafirma la posición de Panamá como líder mundial en la producción de café de alta calidad. Tedman comentó que el comportamiento de la subasta electrónica fue notable, ya que el café lavado alcanzó el precio más alto, destacando las características distintivas de jazmín que definen al Geisha de Panamá.

La edición XXVII del Best of Panama (BOP) 2023, organizada por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), puso a disposición de los compradores 50 lotes de 25 kilogramos cada uno, que representan lo mejor de la cosecha de café panameño.

La subasta incluyó 18 lotes de café Geisha Natural, 18 lotes de café Geisha Lavado y 14 lotes de variedades especiales, consolidando aún más la posición de Panamá en la élite de la producción cafetera mundial.

Este logro culmina en una victoria emocionante para los productores de café de Panamá y resalta la continua demanda global por sabores excepcionales y experiencias únicas en taza.

