Gobierno alega que la Ley 34 está en desuso

Luego de las declaraciones de un exministro de Seguridad, quien señaló que la Ley 34 de 27 de julio de 2010, fue impulsada para tratar temas similares a la extinción de dominio, ya que según él, instituye un proceso de decisión anticipada respecto a la situación jurídica de bienes aprehendidos, el Secretario General del Ministerio de Seguridad Pública y abogado penalista Jonathan Riggs, salió al paso señalando que la norma citada se encuentra en desuso, tomando en consideración que es una Ley anterior a la vigencia del Sistema Penal Acusatorio.

Indicó igualmente que esta Ley sólo aplica para casos donde el delincuente es sorprendido y aprehendido en flagrancia, lo cual es una figura totalmente ajena a la Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos, que busca atacar al crimen organizado y sus finanzas.

Añadió que cuanto a posiciones vertidas por otros ciudadanos sobre la misma ley, en torno al artículo 5, inherente al proceso sumarísimo de decisión anticipada de la situación jurídica de los bienes aprehendidos provisionalmente en los casos de blanqueo de capitales, terrorismo y narcotráfico, Riggs indicó que en la actualidad es “inoperante”, toda vez que responde a un sistema judicial distinto (proceso penal mixto, inquisitivo).

Asimismo se refirió a las declaraciones de un ex decano de la Facultad de Derecho de la universidad de Panamá, quien manifestó que la “Extinción de Dominio es aplicada a países subdesarrollados como Panamá". Al respecto Riggs fue enfático en señalar que esta es una herramienta incorporada al marco jurídico de diversos países como Colombia, Perú, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Argentina y República Dominicana; la cual está dirigida específicamente a la persecución de toda clase de activos que integran las riquezas procedentes de las actividades criminales.

Manifestó Riggs, que tal y como lo ha expresado el ministro de seguridad Juan Manuel Pino, “este proyecto de ley no está escrito en piedra”, por lo que es importante la discusión y el debate, a fin de mejorarlo y fortalecerlo; sin embargo flaco favor le hacemos a todos los panameños y panameñas si esta iniciativa no recibe la aprobación de los diputados; subrayando que de no hacer nada, las organizaciones criminales mantendrán todos sus recursos financieros para continuar con sus actividades ilegales de narcotráfico, microtráfico, blanqueo de capitales, enriquecimiento injustificado, pandillerismo, extorsión, trata de personas y sicariato.

“Debemos estar claros que la introducción a nuestros mercados de dinero proveniente de actividades criminales, va en detrimento de los buenos empresarios y comerciantes, que sí cumplen con las normativas establecidas y pagan sus impuestos”, afirmó Riggs.

El funcionario reiteró que este proyecto presentado por el ministerio de seguridad pública hace dos (2) años, desde su inicio ha contemplado la "persecución de todos los bienes de origen o destinación ilícita, entre ellos el delito de corrupción.

