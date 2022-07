Gobierno busca restablecer diálogo, pero docentes mantienen huelga

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, dijo que tratan de restablecer las conversaciones con los gremios magisteriales y otras agrupaciones tras el fracaso ayer, jueves, durante el acto de instalación de la Mesa de Diálogo entre estos grupos y funcionarios del Gobierno Nacional.

LEE TAMBIÉN: LAS ÚLTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad

De Villalobos adelant que "para el día de hoy van a tener algunos acercamientos desde Santiago, Veraguas y desde la ciudad de Panamá... cuando hay diálogo hay posibilidad de soluciones y es a lo que aspiramos".



Reiteró que el objetivo del Gobierno es ofrecer todas las explicaciones necesarias en torno a lss temas: combustible, canasta básica, medicamentos y educación, situaciones que nos afecta a todos, sin embargo, cuando le preguntamos a los representantes de los gremios que propuestas tenían, no presentaron ninguna.



Indicó que durante el encuentro "se les explicó la situación, inclusive la respuesta que ya hay del Gobierno en relación con el último subsidio otorgado de $100 millones para combustible al sector transporte".



"A todos nos preocupa la situación que está ocurriendo, sobre todo porque los estudiantes están perdiendo clases", reiteró la titular de Educación.



"El tema de la continuidad de las conversaciones es necesario. La idea es poder mantener el diálogo y retornar a clases paralelamente", puntualizó.



Posición de los educadores



Por su parte, Eddy Pinto, docente y líder magisterial, expresó que "desafortunadamente el día de ayer, en la reunión en Santiago, Veraguas, observaron una delegación de tercer mando y jurisdicción, sin propuestas concretas a los problemas económicos, social y educativo que enfrenta la población".



"Aprecio a la ministra de Educación, pero no sé quién la está asesorando a ella, pero decir que nosotros somos los que tenemos que darle a ellos la propuesta me parece algo ridículo, ya nosotros entregamos un pliego de peticiones con antelación", acotó.



El dirigente magisterial manifestó "Yo tengo la clave efectiva para que se encuentre el dinero (para congelar el combustible), usted comience a quitarle gasolina a los diputados, que ellos vayan con su propio carro, que le baje el presupuesto que tiene la Asamblea Nacional".



"Nosotros ofrecemos disculpas a los estudiantes... pero cada vez que hay este tipo de confrontación siempre salen las autoridades a ripostear que las evaluaciones, que los fracasos, pero no dicen que tenemos escuelas que no tienen laboratorios y otras carencias", Pinto.



En tanto, las agrupaciones de educadores, sindicatos y otras fuerzas vivas han decretado una huelga nacional indefinida ante la falta de respuestas por parte de la comitiva gubernamental.

Las clases están suspendidas desde hace varios días, y las protestas en las calles del país

#NacionalCri Gobierno emite comunicado a raíz de la huelga nacional indefinida por parte de los docentes y otras organizaciones. Vía: @presidenciapma pic.twitter.com/Hsd3mu7L29 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) July 8, 2022

aumentan ante el descontento social.

Contenido Premium: 0