Gobierno propone rebaja de $64.34 en canasta básica

El gobierno de Panamá presentó ayer a los movimientos sociales en huelga una propuesta para reducir en $64.34 el costo de la canasta básica, que pasaría de $285.92 a $221.58.

Según el gobierno, con el control de precios de 27 productos planteado desde junio (10) y 17 propuestos en la mesa única, el ahorro sería del 22.5% incluido un impacto del 8% que se le asigna al congelamiento del combustible en $3.25.

Durante el debate, los técnicos del gobierno revelaron que en una familia de cuatro miembros se gasta mensualmente $20.40 en papel higiénico, $17.92 el jabón de baño y $15.15 en pasta de dientes.

El viceministro Carlos Rognoni dijo que entre los 17 productos sugeridos se añaden piezas de pollo y huevos. Un dirigente Ngäbe-Buglé pidió incluir pescuezo y patitas de pollo, que son muy consumidos en la comarca.

La dirigencia magisterial reclamó mayor acción de la Acodeco en las inspecciones de abarroterías para que se respete el precio de los productos bajo control.

Ulloa: aterrizen

El arzobispo José Domingo Ulloa pidió a los partícipes del diálogo no dar tantas vueltas y dar respuestas...vamos dando tantas vueltas y preguntas, cuando el pueblo necesita respuestas concretas.

Lacunza: hablen menos...escuchen

Por su parte, el cardenal José Luis Lacunza apeló a la sensatez y a escucharnos. El prelado recordó la frase del filósofo Zenón de Citio: ¡Tenemos dos orejas y una sola boca, justamente para oír más y hablar menos!

Lacunza dijo que a veces no le hacemos caso a los filósofos: usamos mucho la boca y poco el oído, no nos escuchamos solo para rebatir y no para entender lo que otro dice. La verdad verdad no es patrimonio de ninguno... tenemos pedacitos de verdad.

Mientras que Saúl Méndez advirtió que los empresarios no van a dictar normas a la mesa del diálogo y denunció que están presionando a los facilitadores, cuando en parte son responsables de lo que enfrenta hoy el país.

Las alianzas populares presentaron ayer una contrapropuesta al gobierno para incluir en el listado de precios controlados otros productos como arvejas, brócoli, chayote, apio y pepino, así como frutas como papaya, mango y otras de temporada y entre verduras que se sume la yuca.

La economista Maribel Gordón destacó que en Panamá hay 425 mil personas en extrema pobreza, 500 mil se acuestan sin comer, ningún salario mínimo cubre el costo básico de alimentos, 19.1% de niños menores de 5 años están desnutridos, el 14.2% de la población sufre de diabetes, 35.6% son hipertensos y 4.1% padecen enfermedades renales.

El gobierno informó que el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, es quien recibe las propuestas presentadas y coordina las iniciativas planteadas por el Gobierno

El Ejecutivo propuso que los participantes sean quienes legalicen y validen todo lo que se alcance en las negociaciones del diálogo.

