Hay que esperar el resultado de las investigaciones en la USMA

Me llaman. Me escriben para preguntarme, ¿cuándo me voy a pronunciar sobre el posible fraude en las elecciones estudiantiles de la facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua, USMA?

Sé por donde va el tenor de los que insisten sobre mi pronunciamiento. Lo hacen debido a que en el pasado reciente fui uno de los asesores de campaña de Ana Matilde Gómez, ciudadana que hoy es decana de la facultad de Derecho de esa universidad. En este, como en otros casos, siempre espero el final de la novela para poder comentar con propiedad y contando con todos los elementos. Lo que sí les puedo asegurar que Ana Matilde llevará esto hasta las últimas consecuencias sin importar quiénes resulten involucrados. Tengo varias teorías sobre lo que ocurrió en esas elecciones, pero no las suelto todavía. Actuaré como Job y esperaré con paciencia la decisión final sobre un evento que preocupa a los sectores decentes de esta nación.

Ahora, me resulta interesante una nota publicada por el diario Metro Libre donde aparecen elementos que pudieran orientar la brújula de los ansiosos que ya quieren ver a los culpables en el patíbulo. Dice el periódico… “ Figuras políticas reaccionan por el escándalo de fraude en elecciones de la USMA

Redacción Metro Libre |

Reconocidas figuras de la política nacional se pronunciaron ante el escándalo de un fraude en las elecciones de la Universidad Santa María la Antigua, en el que se señala como supuesto partícipe al dirigente estudiantil y activista de Movin, José Luis Paniza.

Ricardo Lombana, excandidato presidencial, abogado y fundador del Movimiento Otro Camino Panamá, dijo que un fraude en elección estudiantil de Derecho en la USMA es un escándalo.

“¡Muy mal, futuros abogados! De confirmarse las irregularidades, las sanciones tienen que ser ejemplares. Y en el caso del señor Paniza, no debe participar más en Comisión Nacional de Reformas Electorales”, advirtió.

Por su parte, la diputada Zulay Rodríguez hizo un llamado a los magistrados del Tribunal Electoral para que el dirigente estudiantil José Luis Paniza no participe en las discusiones sobre las reformas electorales.

“Este sujeto está siendo acusado de FRAUDE ELECTORAL y no puede estar participando en reuniones de alto nivel”, destacó la parlamentaria.

En tanto, el presidente del Partido Panameñista José Isabel Blandón dijo: “No me alegra la denuncia de fraude en una elección estudiantil en la USMA, más bien es decepcionante. Debe servir de reflexión sobre el mal que aqueja a toda nuestra sociedad: la corrupción. Hay corruptos en todas las esferas y vencerlos pasa por mejorar instituciones”.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez también se pronunció sobre este caso. “Jóvenes, como egresado y contendor derrotado en elecciones estudiantiles les digo que los actos de corrupción jamás deben ser el camino a seguir. Esperaré las investigaciones, y de ser necesarias, las sanciones más graves posibles. Hay buenas y malas personas en todas partes”, dijo el diputado de San Miguelito.

“Seamos valientes, no temamos fracasar. Siempre por el camino de la transparencia y el trabajo. A los más jóvenes les digo, sepan escoger bien a sus líderes y modelos. A los mayores, no pretendan endilgar los actos de unos pocos a toda una generación honesta y diferente”, sostuvo Vásquez.

Del Tribunal Electoral explicaron que ellos no tienen potestad para sacar a Paniza de las discusiones sobre las reformas electorales, sino los representantes de la oenegé del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales que lo designaron.