¡Hay tufo a fraude!

El candidato presidencial de la “Alianza para Salvar a Panamá”, Ricardo Martinelli denunció que hay intromisión en el Tribunal Electoral (TE) para impedir que tanto él como Marta Linares, sean candidatos para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

Tras el rechazo, en la plataforma virtual, de la candidatura a vicepresidenta de Marta Linares de Martinelli, el candidato presidencial por Realizando Metas (RM) y Alianza, denunció que en Panamá se está preparando un posible fraude de cara a los próximas comicios.

Ante dicha situación, el analista político, Pedro Sittón dijo que parece que volvemos a la época de Yolanda Pulice, los Murgas Torraza y hasta del cuarto magistrado electoral que era un miembro del Estado Mayor de Noriega, que proclamaban triunfos fraudulentos con ventaja de 1,713 votos en 1984 y luego anulaban las elecciones de 1989, tras la avalancha de votos contra la nómina de COLINA: PRD y Fuerzas de Defensa.

Ya antes el candidato presidencial por libre postulación, Melitón Arrocha dijo que no le encontraba ningún problema a la candidatura de Marta. Desde las clases generales de Derecho Civil, nos indicaban que no habían lazos de consanguinidad ni de afinidad entre esposos y por lo tanto no le veía ningún impedimento que corra a la vicepresidencia de la República, añadió.

Melitón fue más allá y expresó que ya se debe dejar que el pueblo panameño decida.

Por su parte, el presidente del partido PAIS, José Alberto "Toto" Alvarez explicó de salida que en Derecho Civil los esposos no son parientes: no hay grado de consanguinidad y afinidad, porque ese es un vínculo que se puede romper con un divorcio.

Alvarez citó el caso de Sandra Torres que se divorció del presidente de Guatemala,Álvaro Colom, para ser candidata. "Ese impedimento que le endilgan a la señora Marta eso no va para ningún lado", sentenció.

En tanto, Santana Díaz, subdirector de Organización Electoral, manifestó que a título personal considera que la candidatura a vicepresidenta de Marta de Martinelli, es viable,pero hay que esperar que se formalice la nómina en el periodo del 1 al 31 de octubre.

Por su parte,, el abogado Luis Fuentes Montenegro advirtió que no hay nada en la Constitución que impida a Marta de Martinelli ser candidata y cualquiera interpretación de prohibición, es contaria al Derecho y al espíritu de la norma constitucional.

