¡Hay un tufo a fraude electoral!

Demasiadas coincidencias para afectar la candidatura presidencial del opositor partido Realizando Metas (RM), levantan el temor de un fraude en los comicios que deben celebrarse en 11 días.

El primer puntillazo fue a inicios de octubre de 2023, cuando la plataforma digital del Tribunal Electoral (TE) rechazó "sorpresivamente" la inscripción digital de la entonces candidata a la vicepresidencia Marta Linares de Martinelli.

Siguió el asunto con la inhabilitación del candidato presidencial Ricardo Martinelli, donde el Tribunal Electoral incumplió sus propias promesas y disposiciones de someter ese proceso a una doble instancia, pero eso nunca ocurrió a inicios de marzo.

Ahora esta semana con la candidatura presidencial de José Raúl Mulino se produjo un "error" en la boleta para el voto adelantado por internet, que presentó un orden distinto al que tiene la papeleta física afectando al abanderado de RM.

De manera inexplicable, en dicha boleta se rompió la secuencia numérica, saltando de la casilla 6 a la casilla 8, dejando la casilla 7, correspondiente al candidato presidencial por el partido Realizando Metas, fuera de la sucesión ordenada, creando confusión al elector.

La situación generó inicialmente suspender el proceso del voto adelantado y dejar sin efecto los votos emitidos en esta primera fecha de votación. Luego Sharon Sinclair de Dumanoir, de la Comisión del Registro de Electores para Voto Adelantado, salió al paso para decir que la votación adelantada continuaba y que los electores podían seguir votando.

Sidney recomienda auditoría externa

El abogado Sidney Sittón advirtió que el código fuente (archivos que contienen instrucciones) usado por el Tribunal Electoral para el voto electrónico, contiene vulnerabilidades ocasionadas 80% por acción dolosas. Nada asegura autenticidad de voto.

Además si hay un error de código fuente como dice el Tribunal Electoral, puede indicar que usted coloca un gancho en la foto que puede ver, pero el sistema interpreta que debe dárselo al que está en el orden original y le daría el voto a otro candidato.

Se trata de una actuación desastrosa de los magistrados electorales que “coincidentalmente” perjudica nuevamente la candidatura de Realizando Metas, advirtió Sittón, quien recomendó a los partidos contratar expertos externos para hacer una auditoría a ese y otros sistemas utilizados en el Tribunal Electoral.

El constitucionalista Miguel Antonio Bernal sostuvo que las reuniones del magistrado Alfredo Juncá con el exmandatario Juan Carlos Varela, dan la guía de lo que sucede en el TE.

Ya antes el excandidato presidencial panameñista José Miguel Alemán denunció el intento de un Golpe de Estado Refinado que involucraría a Varela y al candidato a vicepresidente José Blandón, para impedir la candidatura de Mulino.

La conexión de todo pasa por el presidente del TE, Alfredo Juncá, quien fuera secretario nacional de asuntos parlamentarios del Partido Panameñista y director de asuntos plenarios de la Asamblea Nacional, cuando el varelismo controlaba el legislativo. Este intentó impedir que los partidos Realizando Metas y Alianza, llevaran a José Raúl Mulino como candidato presidencial en reemplazo de Martinelli.

Juncá busca 10 años más

Ahora -según fuentes opositoras- Juncá estaría moviendo los hilos para afectar la candidatura de Mulino, bajo la promesa de que se le concederían 10 años más como magistrado, ya que en el 2027 se le vence el periodo.

Hackers en acción

Ya en el pasado se habló de la participación de hackers en las elecciones panameñas.

Se recuerda que el hoy candidato a alcalde Mayer Mizrachi conversó en la prisión de La Picota con el hacker colombiano Andrés Sepúlveda y en ese entonces adelantó que “la verdad” de la elección de Juan Carlos Varela “saldrá al aire tarde o temprano”.

Sepúlveda aseguró en una entrevista para la revista digital 'Bloomberg Businessweek' que intervino en las campañas electorales de varios países, entre ellos la de Panamá, en el 2014.

Lo cierto es que los resultados de los diferentes comicios del 2014 fueron algo sorprendentes. La alianza del Panameñismo y Partido Popular quedó tercera en votos para alcaldes, representantes y diputados, pero ganó para la Presidencia de la República.

En la base popular, es decir en los barrios, la alianza de Varela apenas logró el 25.7% de los votos, mientras que la coalición CD-Molirena sumó 39.5% y el PRD 34.6%.

Para los analistas, no pasó desapercibido que los candidatos a representantes de corregimiento que son los que mueven a los votantes en toda elección, CD y Molirena saquen el 39.5% de los votos y que para presidente, Varela saque un porcentaje similar: 39.6%.

El 2 de mayo de 2014, el diario "Hora Cero" también denunció que un "cocotudo" estaba detrás de Martin Horacio Trabuco (el Hacker Negro) y que patrocina una empresa de "especialistas en ataques cibernéticos". Pero el periódico sugirió que el vinculado era un exjefe de inteligencia ligado al exmandatario Martín Torrijos.

Para especialistas, los partidos deben ponerle la lupa al sistema de Transmisión Extraoficial de Resultados (TER), que en los comicios del 2019 recibió 90 millones de intentos de ataques para hackearlos.

La misión de la OEA que supervisó las elecciones del 4 de mayo del 2019 advirtió que en Panamá no se deben quemar las papeletas de votación, porque de esa forma se impide un recuento de votos.

Los fraudes electorales en Panamá no son nuevos. El propio arnulfista Antonio Domínguez recordó que en 1984, un agente de la CIA destacado en Panamá le afirmó que el Dr. Arnulfo Arias había triunfado en las elecciones por más de 50,000 votos, pero vino una orden de Washington y ganó el candidato del PRD por 1,713 votos.

En las elecciones de 1989, los militares anularon las elecciones ante la evidente derrota del candidato perredista Carlos Duque frente Guillermo Endara. Tras la invasión, la Iglesia Católica aportó copias de las actas y dieron ganador al opositor con 62.5% contra 24.9% del oficialismo.

Maribel y Zulay cuestionan al TE

Ahora en el presente, la candidata por libre postulación, Maribel Gordón al reaccionar frente al error de la papeleta en el voto adelantado, dijo que el Tribunal Electoral no está preparado para llevar un proceso transparente y preguntó que frente a eso ¿cuál es la garantía que tenemos los panameños de ejercer voto y que sea respetado. “Denunciamos la actitud cómplice, irresponsable e irrespetuosa de los magistrados del Tribunal", añadió.

La también candidata Zulay Rodríguez indicó que no confía en esos magistrados del Tribunal Electoral, porque “esa clase de errores no ocurre” en medio de un proceso electoral...eso genera suspicacia.

Para Martín Torrijos es increible e inaceptable que el Tribunal Electoral esté cometiendo esos errores.

"El Cejas" Sittón pide renuncia de Juncá

Para el analista de "Entre Cejas y Cejas", Pedro Sittón, ante el gazapo tecnológico cometido con la papeleta digital, no queda otra que pedir la renuncia del magistrado Alfredo Juncá, del cual no se puede confiar, por no tener la capacidad para el cargo. Ese es un títere que llegó a esa posición por ser amigo de los amigos del presidente Varela y es un títere baila la vara que busca quedar bien con Dios y con el Diablo, añadió.

Alejandro Pérez: no fue error... fue planificado

En tanto, el candidato a diputado por el 8-4, Alejandro Pérez Saldaña alegó que eso de la papeleta no fue ningún error, sino una conducta mal intencionada de confundir al votante y es indicio de que las cosas no se harán bien el 5 de mayo. Hay que gente que busca impedir lo inevitable: el triunfo de Mulino y la trampa le será dificil porque habrá una avalancha de votos.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio