Hoy instalan cercha metÃ¡lica del nuevo puente peatonal

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informa que se efectuará un cierre parcial y total de la carretera Panamericana a la altura de la comunidad de Las Guías, corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, provincia de Coclé para efectuar los trabajos de instalación de la cercha metálica para el nuevo puente peatonal ubicado en este sector.

Los trabajos se ejecutarán en dos fases desde el martes 23 de marzo al miércoles 24 de marzo, el cierre parcial será en horario de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.; mientras el cierre total de la vía será de 1:00 a.m. hasta las 3:00 a.m.

Estos cierres se realizan para poder realizar la operación de instalación de la cercha metálica guardando la seguridad y evitando así cualquier tipo de accidente

vehicular causado por las operaciones.

Estos trabajos se realizarán en cumplimiento con los requerimientos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y las normativas vigentes del Manual de Señalización del MOP.

El Ministerio de Obras Públicas ofrece disculpa por los inconvenientes que pueda ocasionar la ejecución de estos trabajos y solicita a los conductores mantenerse atentos a las señalizaciones ubicadas en el área y a las unidades de la ATTT y la Policía de Tránsito, que estarán apoyando con la seguridad vial en lazona.

