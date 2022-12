IFF PANAMÁ finaliza edición con el estreno mundial de cine panameña

Este año IFF Panamá culminó una edición exitosa y con gran afluencia. En El Ateneo de la Ciudad del Saber, una de las sedes principales de IFF Panamá este año, se llevó a cabo la ceremonia de clausura de la 11ma edición.

El acto inició con las palabras de Bernardo Ordás Guardia, Director de IFF Panamá, quien luego de resumir los tres días de Festival como “un fin de semana que siguió definiendo la historia cinematográfica y cultural de Panamá”, pidió que todo el staff subiera al escenario para brindarles un sentido homenaje: “quiero agradecerles por su ímpetu, dedicación, sistemas, fluidez y gracias por su pasión”, dijo Ordás.

También pidió una felicitación especial a los voluntarios, a quienes recordó que son “reflejo de la pasión por las artes, la cultura y la nación”. Antes de continuar con la ceremonia dirigió unas especiales palabras a la Presidenta de la Junta Directiva de la Fundación IFF Panamá, Pituka Ortega Heilbron: “gracias por tu visión, liderazgo, confianza y todo el apoyo”.

Estudio IFF Panamá ¿Existe audiencia para cine latinoamericano?

Cada año, la Fundación IFF Panamá continúa acentando bases para enriquecer y fortalecer la industria cinematográfica; a través de diversas iniciativas, el cine ha logrado llegar a todos los rincones de Panamá y la región, convirtiéndose en parte de la cultura nacional y promoviendo un mensaje de transformación social. De allí nace la necesidad de conocer más de cerca a la audiencia, qué contenidos consume y cómo actúa ante la oferta que ofrece la gran

pantalla en la actualidad.

La Fundación IFF Panamá en alianza con el BID LAB, en el marco de su proyecto “Cine Latinoamericano de Panamá, Centroamérica y El Caribe”, han llevado a cabo el estudiode análisis de la demanda y preferencias del público a bordo de los aviones de Copa Airlines a través de su sistema de entretenimiento entre los años 2018 a 2021, y la Programación y el consumo por parte del público en el programa de cine para sanar CINEMA SÁNITAS 2020 y 2021, y el consumo de la programación del Festival Internacional de Cine de Panamá, en su edición virtual 2020 y edición híbrida 2021.

Durante la 11ma edición de IFF Panamá, la comisión de investigación presentó los resultados del análisis y comentaron acerca de la importancia de las audiencias para el crecimiento de la industria del cine en la región. Los consultores encargados fueron: Sara Goldberg, Jose Alonso & María Elena Provensal.

Entre los resultados encontrados están los siguientes: el análisis comparado de consumo de contenidos del Festival versus otros contenidos, demuestra consumos proporcionalmente similares. Con una fuerte preferencia por películas de drama (que también domina a nivel de la oferta), los pasajeros a bordo de Copa Airlines han preferido consumir películas de los siguientes orígenes: Argentina, República Dominicana, Panamá, Chile, Brasil.

Un resultado llamativo es que para el conjunto de información disponible no parece haber una correlación relevante entre la decisión de consumir estos contenidos y el performance de taquilla que los mismos hayan tenido a nivel internacional, cuestión que claramente presenta una ventaja hacia acciones de mercadeo por parte de la Fundación en el inflight, en un contexto en el que en general los contenidos latinoamericanos no cuentan con presupuestos significativos para ello.

A su vez, las acciones de CINEMA SĀNITĀS y el Festival como espacios de proyección de películas latinoamericanas y del Caribe, de coproducciones internacionales y de habla hispana en general demuestra un interés por parte de la audiencia de consumir un cine diferente, auténtico y con narrativas regionales. Ello está especialmente de manifiesto en el hecho de que 3 de las 4 películas más vistas en los dos años de la plataforma son contenidos panameños.

Los consultores explicaron que la necesidad de contar con más estudios similares es de vital importancia para continuar estudiando los hábitos de consumo, preferencias y comportamiento de la audiencia a medida que el cine de América Latina y el Caribe continúa expandiéndose y haciéndose lugar en las carteleras alrededor del mundo.

Espacios como el canal IFF Panamá en Copa Airlines en el sistema de entretenimiento a bordo de la aerolínea COPA, y el festival son claves para continuar promoviendo las |producciones audiovisuales de cineastas Latinos.

La Fundación IFF Panamá, organización sin fines de lucro, tiene como objetivo principal servir como plataforma para el lanzamiento, integración y crecimiento de la industria del cine local y de nuestra región, a través de la ejecución de programas educativos y de desarrollo para la industria. Con esta edición, IFF Panamá celebra lo mejor del cine nacional e internacional con sede en el istmo y, el punto de convergencia es la plataforma que ha creado la fundación con el Festival Internacional de Cine de Panamá.



