En el cuarto Gabinete Turístico celebrado en Isla Colón, Bocas del Toro, el cual estuvo encabezado por el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, ministros de Estado y autoridades locales, se analizaron proyectos ejecutados y otros a desarrollarse en el sector con el objetivo de impulsar el turismo, crear beneficios para la comunidad y mejorar la calidad de vida de los bocatoreños, con una inversión estimada de B/. 33 millones.

A pesar que la pandemia mundial detuvo la gestión de muchos de estos proyectos, los mismos han sido retomados para cumplir los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional en obras de infraestructura, servicios básicos, suministro de agua potable y otros en la provincia.

La nueva sede regional de la Autoridad de Pasaportes en Bocas del Toro es una de las obras culminadas cuatro meses después del Gabinete Turístico realizado en Isla Colón, lo que ha permitido que los residentes no tengan que viajar a la provincia de Chiriquí o a la ciudad capital, para tramitar su documento, ahorrándoles tiempo y dinero en hospedaje y alimentación. Desde diciembre de 2019 a julio del 2021, se han emitido 920 pasaportes electrónicos.

Actualmente se encuentra en ejecución el proyecto de interconexión de Isla Colón, el cual incluye: subestación y línea de fibra óptica para mejorar la conectividad, mediante una línea submarina que va desde Almirante a Isla Colón, proyecto que lleva a cabo la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP).

Dicho proyecto, con un avance de 61%, cuenta con una inversión aproximada de 25 MM y tiene el propósito de mejorar la calidad y estabilidad del servicio público de electricidad, dando mayor capacidad de suministro y por ende de crecimiento económico en Isla Colón e islas aledañas interconectadas.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ejecuta el proyecto de estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento de las mejoras a los componentes del acueducto en Isla Colón del cual se beneficiarán 17,116 habitantes del suministro de agua 24 horas. De igual manera se busca aumentar la producción del líquido, ampliando y mejorando el sistema existente y la calidad de vida de los moradores.

Con la disponibilidad de agua deberán disminuir las enfermedades de tipo gastrointestinal y habrá un movimiento vehicular por los acarreos de materiales, movilización de personal y traslado de equipos que generará 30 plazas de trabajo en la comunidad.

Esta obra se encuentra en la fase de estudio y diseño con un 29 % de avance en relación a los estudios hidrológicos, hidráulicos, hidrogeológicos y prospección geofísica y 55% agrimensura. Su avance global es de un 1.60%, con una inversión aproximada de 6 MM y se estima la culminación de los trabajos para el 30 de julio de 2022.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá (AAUD), a través de la Dirección de Servicios Técnicos, ha implementado acciones para mejorar el manejo y disposición final de los desechos sólidos en la provincia de Bocas del Toro.La iniciativa de la AAUD facilitó la construcción del nuevo vertedero de Isla Colón con una inversión de B/. 800,000.00. En este punto, la actividad principal fue la construcción de 2 tinas para vertido de residuos y una balsa para lixiviados, previa a la instalación del geotextil, todo bajo la coordinación de personal de la AAUD. Cuando concluya la obra, será entregada al Municipio.

La rehabilitación de la carretera hacia Boca del Drago se encuentra en etapa de consultoría para el diseño de la renovación urbana de las calles de Isla Colón, circunvalación costera: La feria – Boca de Drago – Playa Bluff – Playa Paunch, sistema de bombeo y remozamiento del Parque Simón Bolívar, ubicado en la Isla Colón.

La Isla Colón con una superficie de 61 km2, es la isla más grande de la provincia de Bocas del Toro y la cuarta más grande del país. Es el centro del desarrollo turístico de la región, siendo la sede de más de cincuenta hoteles, numerosos restaurantes, operadores de tours y de una gran cantidad de comercios relacionados con esa industria, los cuales contarán con agua potable 24 horas.

