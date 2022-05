Imputan a panameños que traficaban con las FARC

Los 8 panameños capturados en la operación binacional "Pólux" por traficar drogas para el Frente 30 de las FARC, ya fueron llevados a audiencia, en la que fue legalizada su aprehensión y se le imputaron cargos por narcotráfico.

Entre los aprehendidos hay dos hermanos de apellido Reina y otros sujetos de apellidos Montilla, González, Arenas, González y Moreno.

Según el ministro de seguridad, Juan Pino, esta es una muestra más de la efectividad, operatividad y colaboración que existe entre Panamá y Colombia en la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Pino dijo que el uniformado del Senan, vinculado a esta red, ya fue dado de baja y puesto a órdenes de las autoridades competentes, porque caiga el que caiga, esa es nuestra consigna contra todo aquel ciudadano que infrinja la ley, así como cualquier miembro de la Fuerza Pública que cruce la línea, que sepan que no hay retorno. No me tiembla el pulso para ponerlos en manos de la justicia, a fin de que paguen por sus actos”, subrayó.

El funcionario alegó que a los detenidos por esta operación en Colombia se le aplicará la extinción de dominio sobre sus bienes, lo cual no se puede aplicar en Panamá al no existir una legislación de esa índole.

