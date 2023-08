¡Increíble! Tribunal justifica ausencia de testigos

Aunque parezca increíble y en oposición a destacados juristas de Panamá, el Primer Tribunal Superior no admitió el amparo de garantías constitucionales ante la no comparecencia de los testigos protegidos Henri Moisés Mizrachi Kohen y Riccardo Francolini Arosemena, para que fueran contrainterrogados en la audiencia del caso New Business.

Contra a criterios como el exdecano de la Facultad de Derecho, Gilberto Boutin, el Dr. Silvio Guerra, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, entre otros, las magistradas Guimara Aparicio Ortega, Melina Robinson Oro y Lilianne Ducruet, en la no comparecencia de los testigos, la actuación de la juzgadora Baloisa Marquínez, no violó las garantías del orden constitucional.

Según el tribunal, para que un acto califique con miras a la admisibilidad de su impugnación en amparo, es necesario que este sea capaz de lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho fundamental, previsto no solamente en la Constitución Política, sino en convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en la Panamá, asimismo en la ley, y que el contenido lesivo del mismo afecte los derechos y garantías constitucionales de una persona en específico.

La defensa del candidato presidencial Ricardo Martinelli alegó que la juzgadora no ejerció su autoridad al no lograr la comparecencia de dos testigos y que era deber de Baloisa Marquínez procurar que se diera la confrontación o interrogatorio con la prueba de cargos, por lo que la jueza cercenó el libre y pleno ejercicio del derecho que tiene la defensa a interrogar a los testigos.

