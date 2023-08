Indígenas: Llaman "mentiroso" a Nito y "miserable" a Enrique Lau

Indígenas de la comarca Ngäbe Buglé indicaron al ministro de Gobierno y Justicia, Roger Tejada, que el Gobierno ha prometido y prometido mentiras repetidamente y no ha hecho nada para solucionar los problemas de carreteras, salud, agua y educación.

Tejada, quien forma parte de la comisión de Gobierno designada para dialogar con los líderes indígenas, se trasladó a Chiriquí en un intento por evitar el cierre de la vía Interamericana, que estaba siendo considerada como medida de presión debido a la ausencia de respuestas concretas por parte del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Educación (Meduca) en relación con proyectos que se encuentran inconclusos.

El funcionario explicó que los proyectos se encuentran en desarrollo, pero uno de los dirigentes indígenas manifestó que, tras cuatro años de gobierno, aún no han visto resultados tangibles.

"Ha prometido y ha prometido mentiras", refiriéndose al gobierno de Laurentino Cortizo. "No se ha reunido con nadie aquí. Comisión tras comisión y no han resuelto nada. Seguimos sin agua potable, sin alimentos para las escuelas y para los niños. Hay escuelas en la comarca que no tienen ni siquiera piso. ¡No hay salud!"

Además, el dirigente expresó su enojo por las declaraciones del director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao, quien había afirmado que sí existían medicamentos suficientes para cubrir las necesidades de la región. Los médicos locales contradicen esta afirmación y aseguran que la realidad es otra.

En un tono de indignación, el líder afirmó: "El miserable de Enrique Lao sale de descarado a decir que sí hay medicamentos cuando los médicos afirman que no hay".

La carretera interamericana mantiene un cierre indefinido, pese a las conversaciones que mantiene la comisión de Gobierno con los grupos indígenas de la comarca.



La comunidad indígena de la comarca Ngäbe Buglé busca soluciones concretas y un compromiso real para abordar los problemas que los aquejan diariamente y mejorar sus condiciones de vida en igualdad de condiciones con el resto de la población del país.

#ProvinciasCri Cierre de calle en Horconcitos, Chiriquí. Diversos grupos de la comarca Ngäbe-Buglé están molestos y no aceptan las declaraciones de las autoridades. pic.twitter.com/z51SviLZGZ — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) August 7, 2023

Las bases indígenas alegan que el Gobierno ha incumplido en un 90% los acuerdos que pactaron hace dos años atrás con varias comunidades del sector comarcal de Negrini.

El Consejo de Gabinete declaró estado de emergencia en la comarca Ngäbe Buglé para hacer frente a la situación de grave deterioro que presenta su red vial interna y asignaron hasta $7 millones, la cantidad autorizada para las contrataciones especiales.