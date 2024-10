Industria del cannabis medicinal: Panamá tiene grandes oportunidades

Panamá tiene grandes oportunidades si pone en práctica lo más pronto posible el uso del cannabis medicinal, así lo precisó el abogado Goodwin Aldarondo, CEO de PRLM Educational, una organización que capacita en aspectos legales, consultorías y servicios de cumplimiento de la industria del cannabis medicinal; durante el primer seminario “Todo sobre el cannabis medicinal”.

La intención del seminario fue educar a los panameños sobre los temas legales, científicos, históricos y médicos de la planta.

“De igual forma queremos advertir a los panameños sobre los retos que brinda la industria por ser una planta tan controversial”, agregó Aldarondo.

Destacó además que es muy importante que la sociedad tenga claro lo poderosa y seria que es la industria del cannabis medicinal para que se tomen las medidas que más convengan en los diversos sectores.

De hecho, se debe conocer cómo se han desarrollado y evolucionado las industrias de cannabis en otras jurisdicciones, así como cuando hace ocho años en Puerto Rico se incursionó en esta industria, por lo que consideró que con su experiencia, se ayudaría a las autoridades panameñas a implementar la ley en esta materia, ya que desde octubre de 2021 en Panamá se legalizó el uso del cannabis medicinal, y así se evitarían los tropiezos y errores que hubo en Puerto Rico.

Durante el seminario se dio a conocer que, a pesar de que en Panamá existen unas siete licencias sobre el cannabis, no se ha podido comenzar con su venta por el retraso en la implementación de la Ley 242 del 13 de octubre del 2021 que legalizó el uso del cannabis medicinal y que reguló la utilización a través del Decreto 121 del 1 de septiembre del 2022.

"Hay que dar los pasos necesarios para que los que tengan licencias puedan exportar el producto", añadió el abogado.

También se debe tomar en cuenta que en el proceso los médicos deben ser certificados para poder dar recetas.

Aldarondo recalcó que aunque las autoridades de salud indiquen que “mañana” inicia la industria del cannabis medicinal, les tomaría meses debido a todos los pasos que se tienen que dar para que todo funcione correctamente.

En el seminario se recordó que Panamá tiene un gran potencial en materia de salud, ya que su reglamento es amplio para ayudar a pacientes de 24 condiciones, entre ellas; esclerosis múltiple, cáncer, VIH, dolor de espasmo muscular, depresión, insomnio, ansiedad, entre otros padecimientos.

Además, con esta industria habrá nuevos empleos como el cultivador de cannabis, los extractores y especialistas en curar la planta; también se necesitarán otros profesionales como contadores, ingenieros, abogados, plomeros, entre otros.

Existen entidades alrededor del mundo que han reconocido el uso del cannabis para más de 100 condiciones, como el National Institute of Health, New England Journal of Medicine, Cannadian Cancer Society entre muchas otras.

