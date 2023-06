Inicia audiencia ordinaria alterna en caso 'Lava Jato'

Panamá- El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá dio inicio este lunes a la audiencia ordinaria alterna dentro del proceso penal seguido a 32 ciudadanos, procesados por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales en el denominado caso 'Lava Jato'.

La investigación, que consta de 299 tomos, se inició en 2016 por hechos noticiosos relacionados con la operación “Lava Jato” en Brasil, que vinculaba presuntamente a una oficina de abogados en Panamá dedicada a la creación de sociedades anónimas.

"Si la justicia funciona tal como debe funcionar, entonces todos al final deberíamos salir absueltos de este problema", afirma el abogado Jürgen Mossack, a su llegada al Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales.

Mossack reiteró que no existe un delito y afirmó que el proceso inició por razones que no son jurídicas. "Se piensa que las razones son de orden político que no tienen que ver conmigo", señaló el abogado.

A su llegada al Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, la fiscal segunda superior contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto afirma que la fiscalía ha presentado siete testigos.

Soto aseguró que cuentan con la cantidad de elementos de convicción recabados en asistencia judicial internacional con la República Federativa de Brasil, testigos, acuerdos de colaboración y documentación bancaria.

La fiscal segunda superior contra la delincuencia organizada, afirmó que en el delito de blanqueo de capitales se puede participar terceras personas que no tengan que ver con el delito precedente.

Esta afirmación fue refutada por la abogada Guillermina McDonald, quien indicó que el delito de blanqueo de capitales requiere de un delito precedente, no así de una sentencia condenatoria. No obstante, McDonald señaló que no se hizo una imputación a la personas porque no pasó de una investigación policial.

La defensa reiteró que "la Fiscalía solicitó el archivo, lo que se entiende como sobreseimiento, porque dijo que no había encontrado elementos que pudieran acreditar el hecho punible". "Las sociedades anteriores que datan del 2005 tienen otras condiciones", agregó McDonald.

La abogada espera que con las pruebas que van a presentar durante el periodo correspondiente, entre otras traídas de Brasil y Suiza, se pueda aclarar la situación confusa que ha tenido el Tribunal Superior que solicitó a su representado, luego que la jueza Baloísa Marquínez lo había sobreseído.

