Inicia primer debate al nuevo Reglamento Interno de la Asamblea

La Comisión de Credenciales inició el primer debate al Proyecto de Ley 96, que modifica el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Durante el debate presidido por el diputado Leandro Ávila, se logró avanzar hasta el artículo 35.

Ávila indico que la mayoría de los artículos guardan relación con temas de transparencia de la Asamblea, la forma de votar, el acceso que utilizan los ciudadanos al presentar una propuesta de ley , poner en conocimiento las actas 72 horas después que se ha hecho la discusión.

“Hay temas como el descuento de los diputados que yo he dicho y sostengo que 60 días de licencia para un diputado es como grosero, eso no tiene sentido, ni razón de ser",añadió.

Sin embargo, reconoció que ay que tomar en cuenta que la función del diputado no es solamente en el pleno y uno puede estar en su despacho atendiendo reuniones o viendo proyectos de ley, entonces en eso tendríamos que ponernos de acuerdo para ver cómo seria el descuento. Lo que no es tolerable es que un diputado tendiendo suplente, las curules estén vacías”, expreso Ávila.

El diputado independiente, Juan diego Vásquez quien ha presentado 40 propuestas, detalló que la comisión acogió algunas de ellas como la forma de votación en la que se va a permitir que el ciudadano sepa cómo vota el diputado.

Mencionó otro avance importante que es asegurar por ley que las trasmisiones de las sesiones y reuniones en la Asamblea cuenten con transmisión por lenguaje de seña para hacer respetar los derechos de las personas con discapacidad.

“Quedan pendientes, el tema de las licencias y de los descuentos a los diputados que falten, en lo que aún no hay acuerdo, pero voy a seguir exigiendo que el diputado que no venga a trabajar, no cobre su salario”, sostuvo.