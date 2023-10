Insistirán ante EEUU revisión de 5 rubros del TLC

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizoanunció que su gobierno reiterará a los Estados Unidos la necesidad de hacer una revisión al Tratado de Libre Comercio (TLC) y destacó que su administración “ha demostrado con hechos y no con palabras”, ser un aliado del agro.

En el acto de celebración del Día del Productor y del Profesional de las Ciencias Agropecuarias, el gobernante reiteró a los productores que insistirá en la revisión del TLC para con cinco productos sensitivos: arroz, carne, pollo, cerdo y lácteos.

Indicó que ha solicitado al presidente Joe Biden, que reprograme una invitación que le hizo para reunirse el 3 de noviembre próximo y dijo que ese encuentro tendrá entre sus objetivos plantear la revisión del TLC.

En su intervención, el ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Augusto Valderrama, hizo un llamado a los productores a defender y valorar las conquistas logradas y que en la campaña electoral, no se dejen confundir “por lobos vestidos de ovejas”, porque cuando estuvieron en el gobierno quebraron y destrozaron a los productores a través de la AUPSA. “Les pido racionalidad y no poner el pescuezo para que no los vuelvan a partir”, agregó.

Entre los productores que recibieron la Medalla “Rafael Grajales” están: Luis Espinoza Rodríguez, distinguido como Productor de Agricultura Familiar; Emérito Lezcano, Mediano Productor; y Dora Espinoza del Cid, Gran Productor.

Como Mejor Profesional de las Ciencias Agropecuarias fue seleccionada Luciana Sáez de Chen, quien recibió la Medalla al Mérito “Enrique Enseñat”; mientras que Javier Samaniego fue premiado como Mejor Extensionista y con la Medalla “Manuel E. Melo”.

Eric Quirós Rodríguez fue escogido como Mejor Investigador y por su contribución al sector agropecuario se le otorgó la Medalla Germán de León.

Además, fueron premiados con la Medalla al Mérito “Richard Pretto Malca”, los destacados dentro del sector acuícola, siendo seleccionado en la categoría de Innovación en Producción Acuícola, Armando José Espino Cruz; y en la categoría de Pequeño Productor Acuícola, Herminio Sánchez. También se resaltó el trabajo del agroturismo y se premió a Egberto Soto como Productor Agroturístico Destacado.

