Jefe de bancada de RM plantea fiscalizar alcaldía de Mayer

El jefe de bancada de Realizando Metas, Alain Cedeño denunció ante el pleno de la Asamblea Nacional que los gobiernos locales de las 26 juntas comunales del distrito de Panamá, no tienen recurso y anunció una investigación para fiscalizar al alcalde Mayer Mizrachi.

Yo entiendo que la administración anterior fue un desastre, pero nunca habíamos estado en la situación como en la que estamos, expresó el diputado oficialista.

Somos 17 diputados del distrito capital y tenemos que investigar qué es lo que está pasando con los recursos del Estado y ver cuánto hemos recogido de impuestos en los últimos meses, porque no es posible que se le esté diciendo a todos los representantes que no tienen ni para celebrar las fiestas patrias en noviembre, sostuvo el miembro de Realizando Metas.

¡Tenemos que investigar compañeros diputados del distrito de Panamá, qué es lo que está pasando!, reiteró Cedeño en el periodo de incidencias.

Cedeño dijo que se reunió ayer con el alcalde Mayer Mizrachi y le dijo que entiende las redes sociales como un sistema de comunicación moderno, pero que como diputado no cree 100% en eso, sino en la labor que se hace en las calles y en el desarrollo de las comunidades. Alain expresó que le da igual la forma como cada alcalde plantee sus operativos de trabajo, pero reclama respuesta verdaderas en la comunidad... tenemos que saber qué recursos genera la alcaldía.. vamos a tener que fiscalizar al alcalde de Panamá.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio