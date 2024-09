Jimmy decide no correr en CD

Jimmy Papadimitriu anunció ayer que no correrá por la presidencia de Cambio Democrático (CD), advirtiendo que la elección se ha convertido en un "bazar persa" y no pretende jugar con las necesidades de los convencionales, ni de su familia.

"No tengo ni puestos de trabajo, ni nombramientos que dar y no me voy a poner a decirle mentiras a miembros del partido que tienen una necesidad real. Darle falsas esperanzas a una familia, es una irresponsabilidad y siempre me he caracterizado por decir la verdad", expresó Papadimitriu.

El exministro alegó que por eso decidió no postularse para las elecciones internas del CD, porque no va a caer en el juego de quien más promete. Además, anticipó que no va a apoyar, ni a respaldar a ningún otro candidato.

"Espero que todo lo que le están prometiendo a los convencionales se cumplan antes del 27 de octubre, porque después de las elecciones, no los volverán a ver", sostuvo Jimmy Papadimitriu.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio