Juan Diego: administración Cortizo no gobierna con legitimidad

El diputado independiente dijo que lamentablemente las autoridades y un sector de la clase política no han entendido cuál fue el mensaje en la calle, que no fue no a la minería, el que no brinque es PRD, fue que las cosas se hagan de forma distinta".

PRD Por: Redacción / Crítica Impreso - Lunes 11 de diciembre de 2023 12:00 AM