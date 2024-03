Juan Diego: no hay asidero para impedir candidatura de JR Mulino

El diputado Juan Diego Vásquez se sumó a las múltiples voces que han surgido criticando el intento de sacar de la papeleta presidencial del 5 de mayo al candidato número uno en las más recientes encuestas de opinión: José Raúl Mulino.

Ayer Juan Diego fue claro: esa demanda de inconstitucionalidad contra la resolución del Tribunal Electoral que habilitó a Mulino como candidato presidencial en reemplazo de Ricardo Martinelli (que ya estaba liderando las encuestas), no tiene sostén ni en la Constitución, ni en la ley electoral.

"Si bien entiendo que la demanda fue admitida, que es lo que sucede cuando cumple con la forma, yo creo que en el fondo no hay asidero jurídico para esa inhabilitación", dijo Juan Diego en Eco TV.

"Y la razón es sencilla, si el problema es que no tiene un vicepresidente, que es una de las pretensiones jurídicas que han planteado, el llamado debe ser al Tribunal (Electoral) para que le permita colocar uno, porque la decisión que no le permite colocar uno no es del candidato, sino de la Ley Electoral".

"Y el que decidió que era el vicepresidente que asumía la presidencia, no fue el candidato, ni quien inhabilitaron, es la ley electoral. ¿Cómo se le puede imputar esa responsabilidad al ahora candidato? Creo que hay que ser objetivo. Repito, ese no es el partido que a mí más me gusta, muy por el contrario, sin embargo yo creo en la democracia", enfatizó.

"Yo creo que él debe correr, jurídicamente hablando".

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio