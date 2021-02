Juan Diego: quiero ver preso a Varela

El diputado independiente Juan Diego Vásquez, durante una intervención en el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional, dijo ayer que él es el "primero que quiere ver preso al expresidente Juan Carlos Varela".

El diputado Vásquez expresó que lo que el presidente Varela hizo o dejó hacer también debió investigarse, pero ni eso ha podido hacer al presidente Laurentino Cortizo.

Publicidad

"Cortizo le tira la culpa y responsabiliza a otros de cosas y ni eso ha podido investigar...el presidente no ha tenido ni siquiera la valentía de hacer eso...y el primero que quiere preso a Juan Carlos Varela y de otros gobiernos, soy yo", manifestó Juan Diego Vásquez.

El independiente cuestionó a Cortizo por demorar en salir ante el tema del escándalo de los albergues y por no hablar alto y claro, sino que instruye al MIDES y al Senniaf a constituirse como querellantes, cuando legalmente no lo pueden hacer.

A juicio de Juan Diego Vásquez, el propio gobernante, al poner por encima a su partido, complica las cosas al nombrar ineptos, amigos, copartidarios o gente que busco votos en vez de buscar personas correctas.

“Que no venga ahora a decir que estamos politizando, cuando quien politizó y anda haciendo politiquería barata y no sabe no gobernar es el presidente de la República que tendrá que empezar a poner a los niños y a la gente primero”, dijo el diputado Vásquez.

En tanto para el diputado del PRD, Jairo "Bolota" Salazar expresó que hay que investigar, pero no cerrar los albergues, porque a su juicio se estaría empeorando las cosas.

“Lo que yo le digo al Gobierno actual es que se pongan los pantalones, y que lleguemos hasta las últimas consecuencias y que caiga quien tenga que caer”, advirtió el diputado Bolota.

Indicó que él es el primero que quiere ver a Juan Carlos Varela preso, “porque es el fundador de toda esta masacre, porque si se hubiera investigado en el gobierno pasado lo que se tenía que investigar, las denuncias, que se tenían que hacer, pero aquí cada presidente quiere manejar la Corte Suprema, aquí quiere presidente quiere gobernar y manejar a los Ministerios Públicos, y ese ha sido el problema que le hemos dado mucho poder a los presidentes de la Republica”.

El diputado Denis Arce salió en defensa de Cortizo y aseguró que el presidente habló alto y claro y dio instrucciones a la ministra del Mides y a la directora de Senniaf que fueran querellantes y que se hiciera justicia, caiga el que tenga que caer”.

Arce le pidió a los compañeros de los otros partidos políticos que dejen de hacer política en un tema tan delicado.