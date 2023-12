¡Juicio público y televisado reclama candidato Martinelli!

Ricardo Martinelli recordó que estuvo preso dos años en un proceso inventado, salí dos veces absuelto. En este proceso yo soy inocente, me están metiendo en este caso, porque me quieren inhabilitar, para que no sea candidato presidencial para que ningún panameño pueda tener una vida digna”, agregó.