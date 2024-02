Kecha: PRD plagió frase "No Vasss"

La campaña presidencial del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) se ve envuelta en una tormenta de críticas por parte del influencer Kevin Charles conocido como @ɪᴛᴛs_ᴋᴇᴄʜᴀ, quien acusa al candidato José Gabriel Carrizo de plagiar su famosa frase "No Vasss".

Según el joven creador de la frase, los miembros de la campaña de Carrizo carecen de originalidad al adoptar y adaptar la expresión para su estrategia política.

"No Vasss" cobró relevancia durante las protestas contra el contrato minero del Estado con la empresa canadiense First Quantum Minerals, como un símbolo de resistencia y crítica política.

Kevin, conocido como Kecha, afirmó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram @itts_kecha que: "El PRD y su candidato a la presidencia 'Gaby' no tienen ningún tipo de iniciativa al agarrar y plagiar mi frase para utilizarla como parte de su campaña política"-

El joven describió la actitud como mediocre y carente de ingenio. Según Kecha, esto demuestra que "detrás del candidato no hay gente que utiliza el cerebro, hay gente que no tiene ni un tipo de iniciativa.

José Gabriel Carrizo mencionó ayer durante el lanzamiento de su campaña que "la consigna de nuestros detractores es no vas. Y tienen razón. Porque con nosotros No Vas a estar sin empleo; No Vas a ver jubilados ni pensionados sin cobrar; No Vas a sentir inseguridad en los barrios; No Vas a ver cierres de las principales arterias del país; No Vas a perder tus cosechas; No Vas a pagar por tus medicamentos. Porque Panamá sí tiene un gran futuro…y es el PRD.”

En respuesta, el joven contrarrestó cada uno de los argumentos presentados por los miembros del equipo de campaña del candidato del gobierno, destacando: 'Lo que mencionas como 'No vas', ciertamente tenías razón, pero la expresión no es 'No Vas', sino 'No Vaasss'".

Aquí presentamos algunas de las frases del político y la réplica de Kecha.

Gaby; No vas a ver madres solteras desamparadas.

Kecha: Vasss a ver madres más que solas, sin alimento y el papá no va a querer ni reconocer a los pelaitos

Gaby: No vas a ver a nuestros abuelos sufrir.

Kecha: ¡Claro, porque van a morir directamente de un infarto. No van aguantar la presión de verlos a ustedes.

Gaby: No vas a pagar medicamentos.

Kecha: ¿Qué medicamentos?, Si tú vas al Seguro y no hay medicamentos. Simplmente cuando te sientas mal, Acetaminofen y Vick en el pecho. Quizas te inyecten la AstraZeneca o un poquito de Pfizer

Gaby: No Vas a estar sin empelo

Kecha: Es que ya no hay empleo. Se van a pasar tu diploma, tu maestria y todo lo que estudiantes se lo van a pasar por donde no le da el sol. Y, adivina, tu curso del Inadhe que ellos te regalaron también se lo van a pasar.

Gaby: No vas a perder la cosecha

Kecha: La van a tener que regalar porque cuando hagan los cierres van a tener pena de cárcel. Van a tener que regalar la cosecha, la papa, la zanahoria. Tú.. regálala.

Gaby: No van haber escuelas sin terminar

Kecha: Van a ver niños sin poder asistir a la escuela porque no van a tener útiles, utensilios, manera ni posibilidades de estudiar.

Kecha también afirma que todo esto va a pasar si Panamá no abre su mente y vota por una persona que valga la pena. Tuviste que plagiar mi frase porque.... "No Vasss".