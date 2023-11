¡LA CORTE ES LA NUEVA TRINCHERA!

Con un Palacio Gil Ponce sitiado por manifestantes gritando consignas, ondeando banderas y equipos de sonido disparando música y discursos antimineros, el pleno de la Corte Suprema de Justicia debate en sesión permanente sobre la inconstitucionalidad de la ley 406 del contrato con Minera Panamá.

El máximo dirigente del Suntracs, Saúl Méndez le mandó un mensaje a la Corte: "no se equivoquen si piensan que 9 magistrados pueden tomar decisiones por 4 millones de panameños... el pueblo no saldrá de las calles, si esa ley no la derogan.

El secretario del poderoso sindicato de la construcción le dijo al pueblo que después de las calles, la Corte Suprema es la "nueva trinchera".

La Corte de María Eugenia López anunció que "Ipso facto haya una decisión, se dará a conocer". Las instalaciones del Órgano Judicial están custodiadas por la Fuerza Pública, en medio de un ambiente de tensión.

La Alianza Pueblo Unido por la Vida instaló torres de bocinas para difundir los discursos de los participantes y la consigna: ¡sin lucha, no hay victorias!, ¡La pelea, es peleando!, ¡Esta patria no se vende, esta patria se defiende! y ¡Abajo los vendepatria! También se desplegaron cartelones con imágenes de magistrados y la frase: ¡los rostros de la corrupción!

En la noche se dio una vigilia con velas encendidas en las escalinatas del Palacio Gil Ponce.

