"La esperanza sobrepasará el miedo", afirmó Crispiano

"Lo que se va a dar el 11 de junio es el voto contundente de las bases para transformar la realidad del PRD y posteriormente del país", dijo hoy, sábado, en Betania, el candidato presidencial, doctor Crispiano Adames.

Las declaraciones de Adames se dieron durante una caminata en sectores de Betania, donde tocó puerta a puerta para presentar su propuesta y buscar los votos casa por casa.



"Cualquier práctica que ellos hayan desarrollado obligando, persiguiendo y comprando a la gente, se la vamos a devolver con fuerza porque el que da cariño recibe cariño y el que no, en política, recibe factura ", advirtió Adames.



Dijo que el PRD ha retomado la esperanza para vencer el miedo "y lo va a vencer porque ese hostigamiento de voluntades no es del PRD sino del precandidato del gobierno".



El PRD es de sus bases, insistió el doctor.



Según Adames, en su patrullaje doméstico a nivel nacional hay una gestión fallida de gobierno que no responde en lo absoluto a las características y circunstancias que hicieron posible la creación del PRD en 1979.



"No hay mística, no hay humildad, no hay capacidad de diálogo ni mucho menos solidaridad ", precisó el precandidato de #TuVotoestuVoz.



Agregó que hay pasión, compromiso e intención de poder retomar la conducción política e institucional del país, que está profundamente deteriorada y merece la atención del gobierno y del partido.

