La Fragata vuelve a incumplir decreto; agreden a funcionario de Junta Comunal

El restaurante La Fragata vuelve estar en el centro de la polémica al encontrarse en el interior del local unas 12 personas, violando las disposiciones del Ministerio de Salud para frenar los indices de contagio del Covid-19.

La situación fue aún más dramática ya que un funcionario de la Junta Comunal de Bella Vista fue retenido y agredido cuando llegó al local para hacer cumplir las normas, tras recibir una denuncia comunitaria en la que se reportó el encuentro ilegal, ya que rige el decreto que ordenó el cierre temporal de restaurantes.

No es la primera vez que este local se ve envuelto en una situación similar, ya que en el mes de agosto pasado acogió una reunión del Partido Revolucionario Democrático, en momentos en que las autoridades mantenían un toque de queda y prohibición de ingreso a los restaurantes.

Sin embargo, a pesar de ese incidente, la noche de este martes, videos que corren en las redes sociales muestra a las personas en el interior sentadas en las mesas y consumiendo.

Esto no puede seguir!! Golpearon a un Amigo Mio!! Quienes son los friquines dueños de la Fragata que son intocables!!!!!! Fatal pic.twitter.com/PtRHoQ6iqs — Mayita Jácome Ponce (@mayitajacome) January 27, 2021

Uno de los videos muestra el momento cuando intentan detener al funcionario de la Junta Comunal, a pesar de haberse identificado.

La situación se volvió más tensa luego que el hombre intenta detener al funcionario.

"No me toque, no puede quitarme el celular de las manos, indica el funcionario mientras graba, desde el exterior, lo que ocurría en el interior donde se encontraban varias personas".

"Usted nos se va de aquí" indica un hombre, que se presume sea uno de los dueños del local que en actitud intimidante le indica al funcionario que no se puede ir del local.



"Aquí se ven las personas consumiendo... " En el interior habían unas 12 personas.



Representante habla

Ante la difusión de este incidente, el representante de Bella Vista, Ricky Domínguez llegó al local y manifestó que hará cumplir las normas como establece el decreto.

Por otro lado, en sus redes sociales, Dominguez exigió a las "autoridades investigar lo ocurrido esta noche en un restaurante de la localidad sin exclusividad.

Agregó que es "injusto con muchos comercios que se siguen viendo afectados por las medidas".

"Al funcionario, mi total respaldo y agradecimiento por esa gran entrega y dedicación"

