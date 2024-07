¡La pesadilla de Panama Papers!

Jürgen Mossack, fundador de la firma Mossack Fonseca, calificó como una pesadilla lo vivido por 8 años tras el proceso por el caso "Panama Papers", que concluyó la semana pasada con la absolución de los 28 imputados.

La fotografía de Ramón Fonseca Mora acompañó a Jürgen, quien lideró la conferencia de prensa en el Colegio Nacional de Abogados. Era un recuerdo del socio que producto de la presión de este caso enfermó y falleció.

"Muchos sufrieron quebrantos de salud y una de esas personas murió, mi socio y amigo Ramón Fonseca Mora", dijo Mossack casi al borde del llanto.

Para el abogado, la sentencia pone fin a una pesadilla. No puede declararse feliz, porque al despertar de un sueño amargo, la sensación no es de felicidad, resaltó.

Jürgen Mossack no descarta acciones de resarcimiento. "No es que lo estemos descartando ni que la estemos considerando activamente. Sencillamente, este no es el momento para ponernos a pensar sobre ese tema", declaró.

Los hijos de Ramón Fonseca dijeron que no pueden dejar de mencionar que el proceso al que fueron sometidos los socios y colaboradores de Mossack Fonseca, dejó una serie de afectaciones y daños, muchos de ellos irreparables, siendo el más grave el deterioro de la salud y la muerte de su padre.

Por su parte, el Colegio Nacional de Abogados (CNA) de Panamá hizo un resumen de todas las afectaciones que provocó el proceso: un país desprestigiado, una firma de abogados quebrada, pérdidas millonarias, cientos de personas desempleadas, la imagen de todos los abogados a nivel nacional, y Ramón Fonseca Mora con afectaciones de su salud, produciéndole la muerte.

Edison Teano, excolaborador de Mossack-Fonseca, recordó que sufrió restricciones de cuentas bancarias, pérdida de su empleo y la vulneración de su imagen social.

La defensora Guillermina McDonald catalogó de absurdo el actuar de la Fiscalía que desde el inicio inventaron casos.

Raquel Fonseca, hija de Ramón Fonseca Mora, lamentó que las autoridades fueran presa de un 'frenesí mediático' que se desató contra Panamá.

